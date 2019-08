Francisco Camas afirma que no ha cometido “ninguna ilegalidad” en su vida laboral

Tras las últimas noticias referidas a las investigaciones sobre la gestión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), el tercer teniente de alcaldesa, Francisco Camas, ha aclarado que no ha recibido notificación alguna por parte del Juzgado y que por tanto, “no se me ha comunicado formalmente que se me esté investigando en relación a este asunto”.

Francisco Camas ha añadido que es el “primer interesado” en que se resuelva este caso en manos de la justicia, con el fin de que se aclare su relación con la Faffe, ya que “no he cometido ni participado en ningún tipo de acto ilícito”.

El tercer teniente de alcaldesa se ha referido también al comunicado emitido en relación a este particular por parte del PP y le recuerda que “la presunción de inocencia de cualquier ciudadano en democracia deber prevalecer ante todo, y que por tanto, en mi caso no existía, ni existe ninguna objeción para poder ser incluido en la lista electoral del PSOE de Jerez, ni para ser nombrado teniente de alcaldesa”.

Francisco Camas ha añadido que “en ningún momento ha dejado de dar la cara sobre este asunto en los tribunales, que es el espacio en el que se está investigando el caso”. Ha recordado que “hay que dejar trabajar a la justicia, en lugar de sacar de contexto los hechos que han tenido lugar en los medios de comunicación, como hace el PP de Jerez”.

El teniente de alcaldesa opina que “la insistencia del PP de Jerez sobre este asunto, que se aclarará ante el juez, no se debe precisamente a la vocación de servicio público de este partido”. Por ello, critica “su necesidad de echar tierra a la gestión del gobierno municipal del PSOE y de correr cortinas de humo que intoxiquen a la ciudadanía y, sobre todo, que oculten otros temas que preocupan al partido de García-Pelayo y Saldaña como es precisamente la relación de esta ex alcaldesa con la trama Gürtel”.