Las gemelas de ‘Masterchef’ endulzan la calle Zaragoza

Las 'Gemelas de Jerez', Virginia y Raquel Naranjo, inaugurarán este jueves su nuevo negocio en la ciudad. Se trata de 'Pop Up', una pastelería con servicio de copas que vendrá a dar más continuidad si cabe a la 'Milla de Oro' de la gastronomía jerezana. Se ubicará en la calle Zaragoza, en un local “que se caracteriza por el color blanco y la luminosidad”. El local, según informa a este medio Virginia Naranjo, ganadora de 'Masterchef', “tiene 250 metros cuadrados y es un edificio de doble con muchas sorpresas. No en vano, a la amplia sala que tiene en la planta baja le sucede una primera altura “en la que podremos dar comidas a quien nos la reserve ya que disponemos de la correspondiente licencia de catering”. Pero no acaban ahí las sorpresas, además disponen de un patio trasero al que pretenden convertir en el 'chill out' “muy especial”. ¿A qué se refieren? Pues básicamente a que será en dicho lugar donde la denominación de 'Pop Up' adquirirá todo su sentido. 'Pop Up' es un estilo de fiestas de moda en el Reino Unido. Simplemente te enteras de ellas por las redes sociales y acudes. Sabes que la copa va a ser económica pero no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar en dicho lugar. “Lo mismo vienes y mientras disfrutas de tu copa puedes recibir una clase de bachata que ver un buen baile por bulerías. O quizás asistir a una cata de quesos, de cafés, o lo mismo a un encuentro con un monologuista... Esa es su verdadera gracias”, asegura Virginia Naranjo mientras muestra el local que estos días recibe suministros y los últimos detalles para que este jueves sea inaugurado y el viernes abierto al público.

Conocedoras de las posibilidades de Jerez, las hermanas Naranjo prefieren ir sobre seguro, dedicar los primeros días de la semana a sus cursos de cocina y a su próspero catering y desde el jueves al domingo entregarse en cuerpo y alma a su nueva empresa, a la cual han accedido con financiación propia: “Estamos dando pasos cortos pero seguros. Hemos preferido dar diez bodas con gran calidad antes que 70 con fallos. Ese es nuestro estilo”.

En 'Pop Up' se podrá encontrar repostería de altura, de primera calidad. “Para ir calentando vamos a ofrecer una tarta de queso por la que la gente hace larguísimas colas en San Sebastián”. A ello se unirán las tartas de zanahorias, las tartas de Ferrero Rocher y otras exquisiteces para los amantes del chocolate, que son legión.

Virginia y Raquel Naranjo, que fueron vecinas de La Constancia, regresan a su barrio, a la 'Milla de Oro', y lo hacen orgullosas de que dos paisanos suyos ya luzcan sendas estrellas Michelin. “Estamos orgullosas -dice Virginia- de sus logros. A nosotras una empresa así se nos hace imposible por la gran tarea que nos suponen nuestros negocios en marcha. Pero bueno (dice con gracia) quienes vayan a 'Lu' y 'Mantúa' tendrán que tomarse una copita después. Y para eso estamos aquí”.