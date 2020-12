La Policía Nacional ha empezado a controlar los vuelos que aterrizan en el Aeropuerto de Jerez procedentes de Tenerife para comprobar si en ellos van migrantes ilegales. Esta inspección viene motivada dado que se ha detectado que parte del importante volumen de personas que han entrado de manera ilegal en el país a través de las Islas Canarias en los últimos meses están utilizando vuelos regulares para llegar a la Península.

Precisamente, este seguimiento se ha iniciado en la tarde de este lunes con un avión procedente del Aeropuerto de Tenerife Norte que aterrizó en Jerez pocos minutos antes de las siete de la tarde. No en vano, tras un paréntesis de varias semanas, en esta jornada se han reanudado las conexiones aéreas entre el aeropuerto de Tenerife Norte y La Parra, un vuelo operado por la compañía Binter Canarias. Están programados, por el momento, dos vuelos semanales (lunes y viernes) durante esta segunda quincena del mes y para principios del año próximo.

En la mañana del lunes, y a preguntas de los periodistas, el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, apuntó que se iba a extremar la vigilancia sobre estos vuelos. De hecho, durante las últimas semanas se han detectado movimientos similares en otros aeropuertos. El primero fue en Granada, aunque luego se ha extendido también a Valencia y Barcelona, entre otros.

Por este motivo, a media tarde de este lunes una decena de policías se desplegó por el interior de terminal de llegada del aeródromo jerezano para controlar al pasaje que iba en el avión procedente de la isla tinerfeña. Incluso, acudió el comisario de este cuerpo en Jerez, Francisco José García, para supervisar el dispositivo. Sin embargo, una vez que empezaron a salir los primeros pasajeros del vuelo, los funcionarios policiales recibieron la orden de marcharse del aeródromo puesto que no había ningún migrante ilegal entre los pasajeros. En el vuelo entre Tenerife y Jerez viajaron una quincena de personas.

Ahora bien, estos controles no iban encaminados a realizar detenciones sino que se han realizado para saber si transitan con documentación falsa y determinar el papel que hayan podido tener las mafias para que obtuvieran los billetes de avión. Hay que tener en cuenta de que, a pesar de que estos migrantes se encuentran en situación irregular en España, muchos de ellos no pueden ser expulsados de manera inmediata dado que España no tiene acuerdos bilaterales con sus respectivos países. A esto se une el cierre de las fronteras para contener la pandemia del coronavirus. De hecho, no fue hasta hace unas semanas cuando se reactivaron los vuelos con Marruecos, Mauritania y Senegal para devolver a varios grupos de inmigrantes que habían tratado de entrar en el país de manera ilegal a través de las Islas Canarias.

Tal y como explicó el subdelegado del Gobierno, estas personas, sobre las que ya se ha iniciado los expedientes de expulsión, tienen derecho a poder circular libremente por el país mientras no se ejecute la orden, de ahí que muchos opten por marcharse de Canarias o del lugar donde hayan sido localizados por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Parte de estos obtienen el pasaje para el avión con sus propios recursos o son ayudados por algunas ong. Pero también se ha detectado casos en los que las mafias que les han traído a España les facilitan también el billete de avión para llegar a la Península y, de este modo, continuar hacia su destino final (generalmente fuera de España). Por este motivo, según el representante del Gobierno central en la provincia, este tipo de controles también sirven para tratar de hacer frente al tráfico de personas.

Al respecto, el subdelegado apuntó: “Estas personas suelen ser víctimas de este tipo de mafias que trafican con ellas y son chantajeados”. “Lo que se investiga es si estos movimientos se producen porque las mafias le han prometido y le han facilitado un cayuco hasta Canarias y un billete de avión a la Península”, añadió.

José Pacheco aseguró que los inmigrantes que actualmente se encuentran en las Islas Canarias y que se encuentran identificados han pasado previamente por un protocolo sanitario donde se les ha realizado una prueba de PCR para detectar si tienen o no covid-19.