LOL Retos Divertidos, a carcajadas

Chiqui y Libi se conocieron haciendo teatro en el grupo Balbo que dirigía (y dirige) Emilio Flor, profesor del instituto Santo Domingo de El Puerto. “Estamos muy orgullosos de haber formado parte de este grupo de teatro, donde digamos que empezamos en el mundo de la interpretación y aprendimos muchísimo. Nos encantaba y hemos viajado bastante. Siempre hemos estado rodeados de público joven ya que el objetivo era acercar el mundo grecolatino a las nuevas generaciones. Emilio Flor para nosotros es muy importante, nos abrió un mundo que nos apasiona”, cuentan.

Ahí empezó todo. Esa necesidad de seguir con esta pasión de la interpretación llevó a Chiqui y a Libi a subir un día un vídeo de un reto divertido a Youtube. Gustó mucho y a ellos también el resultado. Así se inició en 2017 su primer canal juntos, ‘LOL Retos Divertidos’. Fue también una forma de que Libi volviera a sonreír tras el fallecimiento de su abuela, que un día le dijo: “Libi, te mereces todo lo bueno que te pase en la vida”. Y así es. “Siempre hemos tenido muy claro, y somos muy responsables, al público que nos dirigimos. En su mayoría es un contenido familiar y nos ven muchos niños. Con la responsabilidad que eso conlleva, siempre hemos intentado darle la vuelta a las modas de Youtube, una vuelta de tuerca. Si se ponía de moda un hombre misterioso que daba miedo, nosotros le dábamos la vuelta y convertíamos a ese hombre misterioso en un hombre que enseña ubicaciones de la ciudad interesantes para visitar, que los mares no hay que ensuciarlos, cuidar el medio ambiente, el reciclaje... Hemos grabado mucho en El Puerto, donde nacimos, y este año nos queremos enfocar más en Jerez, que es donde residimos desde hace diez años y sacar a pasear a ese hombre misterioso por la ciudad desde un punto de vista educativo, de valores, lanzar mensajes también de respeto y cuidado y estimular la imaginación de los niños. Por ejemplo, hemos grabado varios capítulos del Hombre Misterioso en el Zoo e hicimos hincapié en la importancia de cuidar la flora y fauna. La importancia de preservar las especies para que no se extingan. La importancia de disfrutar en familia al aire libre rodeado de la naturaleza...”.

Durante el confinamiento, Chiqui y Libi fueron cruciales para padres y niños. “Colgábamos cada día un vídeo con juegos, gimnasia en casa, manualidades, hablamos de libros... Sabíamos que durante la cuarentena, encerrados en casa, nos necesitaban y nos propusimos un vídeo al día y así fue. Los padres nos los agradecieron”.

En LOL Retos Divertidos “hemos tenido que trabajar muy duro. Por ser youtuber no significa que se haga poco. No tenemos un equipo detrás, nadie que nos respalde, vamos por libre. Hemos aprendido a editar, fotografiar, Photoshop... Es una labor enorme. También Youtube nos ha dado algún curso al respecto para tema luces, encuadres, cámaras”.

LOL Retos Divertidos tiene en la actualidad más de 600.000 suscriptores en el canal principal de Youtube. Tienen un secundario de Blog Retos Divertidos en el que hablan de sus vidas y un tercero de videojuegos (OMGame). “Lo más gratificante no es tener tres botones de plata por cada canal, sino el público que nos sigue, el apoyo de padres y niños. O cuando fuimos a Sevilla a la firma del juego en FNAC, que había una cola interminable para conocernos. Fue increíble. Era a las seis y había gente desde las once de la mañana. No nos fuimos hasta que no atendimos a todos. Nos ven muchos niños, pero lo importante es que sus padres nos dan la aprobación. Eso nos enorgullece y significa que lo estamos haciendo muy bien”.

Además de los vídeos en Youtube, con LOL Retos Divertidos también contactan empresas, por ejemplo, de juguetes o golosinas. Un día les llamó la editorial Planeta para publicar un libro sobre los retos llevados al papel, que salió el pasado junio. Se agotó el primer día. Ya hay tres ediciones. “Es un libro muy chulo, la verdad”, confiesan.

Respecto al exitoso juego de mesa, su creador es el profe Manu Sánchez, de la mano de la editorial Alfar, con la participación y propuestas de Chiqui y Libi. La diseñadora del juego de mesa es Celmisias Art, conocida por sus dibujos y su trabajo en el diseño de los canales de Chiqui y Libi. A la vista está la presentación en otras ciudades de su juego y del libro.

¿Por qué el nombre LOL? “Queríamos una palabra en inglés y LOL (Laughing Out Loud, reírse de forma muy estridente o notoria) es morirse de la risa. Lo de retos divertidos ya estaba claro. Así que retos divertidos para partirse de la risa. Ya en los otros canales sólo hemos cambiado el comienzo: Blog y OMGame (Oh my game!), que de hecho ya se ha convertido en una expresión en vez de decir Oh muy God! También hemos creado canciones de cumpleaños para las celebraciones de los pequeños, dedicadas a las mascotas, durante en confinamiento, en Navidades... También hemos participado en actos solidarios”.

Chiqui y Libi tienen muchos proyectos que pronto verán la luz, sobre todo, enfocados en Jerez. De Jerez al mundo. “Nuestros seguidores son un 60% de España y el resto de fuera. Sin quererlo, también incitamos al turismo porque hay gente incluso que viene a El Puerto por las playas en las que hemos grabado los vídeos. Y lo mismo puede pasar con Jerez”.

Como anécdota final, Chiqui y Libi cuentan que crearon un vídeo llamado ‘Draw my life’ en el que Chiqui le pedía matrimonio a Libi. “La verdad es que no me lo esperaba, fue una sorpresa”, confiesa ella entre risas. También grabaron su boda para el canal de Youtube. Una vida juntos llena de sonrisas y carcajadas que también comparten con los demás. ¿Te animas?