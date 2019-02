Manos Unidas presenta su campaña con la mujer como protagonista

Manos Unidas presentó ayer la campaña 'La mujer del siglo XXI: ni independiente, ni segura, ni con voz' para que se escuche a las mujeres que "por mucho que griten no se les oye", con motivo del 60 aniversario de esta ONG. La delegada jerezana, Mercedes Gómez, animó a la ciudadanía a participar en las actividades programadas en "esta fecha tan importante", como son el ayuno voluntario el viernes 8 de febrero con la misa de apertura de la campaña en la Catedral a las 20 horas, los actos de sensibilización por el centro el sábado día 9 y la cuestación en las parroquias el domingo.

"Se inicia una campaña con la mujer. En el cartel se escenifica a una mujer del siglo XXI, de la India, que demuestra fragilidad, no se siente segura, no es independiente y no tiene voz. Esta mujer está perdida y Manos Unidas trabaja por y para los más necesitados", declaró Gómez.

La delegada jerezana estuvo acompañada en la presentación de los programas sociales por Sebastián Castrillón –responsable de los proyectos de desarrollo– y por Antonio Aguilar –misionero y conciliario de la delegación diocesana–.

Los proyectos de desarrollo de la actual campaña son cinco, tres en África, uno en América del Sur y el quinto en Asia. 195.755 euros es el objetivo a alcanzar, el total de beneficiarios directos son 2.546 personas e indirectos 208.077.

"Manos Unidas hace de puente, lo que nos interesa es promover el desarrollo, no miramos el 'carnet' de los socios locales. Promover la educación en la zona rural es promover a la mujer y la igualdad de condiciones", explicó Aguilar, quien conoce bien una de las localidades en las que se va a ejecutar uno de los proyectos en Mozambique. "La tierra es muy generosa pero el hambre y la sed son terribles", señaló el conciliario, quien sobre los procesos de migración añadió que "el pueblo que vive la miseria tiene que salir. La miseria te empuja a emigrar". "Las fronteras son porosas, porque el hambre empuja más que las balas", subrayó Aguilar, al tiempo que reclamó "un cambio en el sistema".

Los proyectos que Manos Unidas financiará en esta campaña son los siguientes:

Benin

Alafiarou está situado en la periferia de Parakou, segunda ciudad más importante de Benín. Sólo había una escuela de Primaria, por lo que la Dirección Diocesana de Enseñanzas Católica creó el año pasado una escuela en la localidad, con la ayuda de Manos Unidas. Actualmente, solicitan a la ONG ayuda para la construcción de un nuevo módulo de tres aulas de Primaria con una biblioteca. El importe del proyecto asciende a 32.722 euros.

Mozambique

El distrito de Guro se sitúa en la zona norte de la provincia de Manica. Su natural fuente de ingresos es el cultivo en pequeñas parcelas y lo "poco" que produce la tierra lo venden en tiempo de cosecha "a bajo precio y luego padecen hambre en época de escasez". Sólo un 1% de la población dispone de suministro eléctrico y el 70% nunca ha estado en la escuela. En 2008, las Missionarias Servas do Espiritu Santo y los Misioneros de Guadalupe abrieron una guardería para 8 niños, aumentando en la actualidad hasta los 86 alumnos. Manos Unidas ya apoyó la construcción de una escuela para 240 niños y en la actualidad solicitan a la ONG ayuda para construir tres nuevas aulas y un bloque de cocina para acoger a 110 nuevos niños. El socio local aporta el 11% del coste y el importe del proyecto es de 36.243 euros

Zimbabwe

Chiutsi es un pequeño núcleo rural muy mal comunicado de la provincia de Midlands. Los niños tienen que recorrer distancias de hasta dos horas para llegar a la escuela. Manos Unidas apoyó en dos fases la construcción de cuatro bloques de aulas y actualmente 350 niños de 9 y 10 años reciben clases en dichas instalaciones. El Ministerio de Educación les exige la construcción de un bloque de Administración para ser una escuela independiente y debidamente registrada, por lo que Manos Unidas estará implicado en la construcción de este bloque con un coste de 65.277 euros.

Perú

El proyecto trabajará con 30 unidades de producción encabezadas en un 87% por mujeres de la Asociación de Mujeres Artesanas de Lagunillas. Se dedican al pastoreo, a la transformación de la fibra en hilos y a la confección. El objetivo del proyecto es mejorar sus capacidades productivas y de gestión empresarial, mejorando la rentabilidad.

Camboya

El quinto proyecto se desarrolla en la provincia de Bantey Menchey, al noroeste de Camboya. La ONG Dhammayetra trabaja en la zona desde 2001 en la asistencia domiciliaria a enfermos de sida. Manos Unidas viene colaborando desde 2009 en esta parcela, pero el reto principal al que se enfrenta la comunidad ahora es a la alta tasa de migración de Tailandia, que trae consigo un repunte de contagios. Dhammayetra solicita apoyo a Manos Unidas para dar continuidad, un año más, a la asistencia sanitaria a enfermos de sida y otras enfermedades crónicas.