Marín le reprocha a Díaz un mensaje "más de secretaria del PSOE andaluz que de presidenta"

El líder de ciudadanos, Juan Marín, ha acusado a Susana Díaz de haber realizado un discurso de Fin de Año "más de secretaria del PSOE de Andalucía que de presidenta de la Junta". En una comparecencia realizada este mediodía en Jerez, Marín le reprochó que "no acepte la voluntad de los andaluces expresada en las urnas el pasado 2 de diciembre".

Ya en su cuenta de Twitter, el jefe de la formación naranja en Andalucía expresó minutos después de emitirse el mensaje que la presidenta había olvidado "la eliminación de privilegios, la proporcionalidad, la regeneración democrática". Además, le reprochó su "falta de autocrítica y objetividad". Este mediodía se extendió algo más en su valoración.

Este mediodía se extendió más señalando que echó en falta que hablara de corrupción -"una de las mayores preocupaciones de los andaluces", dijo- o de la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica "para sostener los servicios públicos". "Nada se habló de proporcionalidad, de igualdad de acceso al mercado laboral o de acceso a los servicios públicos", agregó.

Asimismo, Marín consideró que al PSOE "le está costando mucho" asumir los resultados electorales del pasado 2 de diciembre. "Hay que respetar la voluntad de los andaluces y eso le está costando mucho al PSOE; son 40 años haciendo lo mismo pero los andaluces han dicho qué siglas y qué proporción le representa ahora en Andalucía; esa realidad hay que aceptarla", sentenció.

Acto seguido, insistió en que "no desaprovechará la oportunidad de cambiar Andalucía" y que, aunque "nos gustarán o no los compañeros de viaje, no hemos venido a hacer amigos sino a hacer política".

Sobre las conversaciones que mantiene con el PP el líder andaluz de Ciudadanos insistió en que en este momento se está hablando de "estructura de gobierno", pero "no de nombres" y reiteró que Ciudadanos plantea una reducción del número de consejerías, aunque aún no hay nada cerrado en este sentido. "Ahora toca arreglar lo que el PSOE ha dejado patas arriba", añadió.

Negó también que vaya a haber algún tipo de acuerdo con Vox, aunque le agradeció que apoyara a Marta Bosquet como nueva presidenta de la Cámara andaluza.

Minutos antes, y también en Jerez, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, también se pronunció sobre el discurso de Susana Díaz. Arrimadas señaló que el PSOE "tiene que aceptar su derrota", "Qué vaya haciendo las maletas de San Telmo", le espetó.