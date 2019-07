Miedo en Barriada España por un okupa

Los vecinos de la Barriada España ya no pueden más. A la falta de limpieza, aceras rotas y vandalismo los fines de semana, se le une el “escándalo” de un nuevo okupa en el barrio. Porque no hay sólo uno, hay varios. El ‘problema’ está en que el último ha revolucionado la zona y trayendo a la barriada un ambiente poco saludable.

Las denuncias vecinales han llegado a la asociación y su presidente, Pedro Melgar, alza la voz para intentar erradicar este problema en el barrio. “Hace muchos años que hay okupas, pero hasta ahora no han dado problemas. Ahora hay uno que parece que sí está dando problemas, y es que hasta la suciedad de la vivienda sale a la calle. Hay vecinos que dicen que cuando los jóvenes salen de la discoteca formando escándalo, el okupa se enfrenta a ellos. Y ya es un escándalo público”, declara Melgar.

“No se cuántas casas hay con okupas, puede haber varias. Hay una que me acerqué porque un okupa se murió dentro y tenía la casa llena de basura, incluso quemaba cosas dentro. Una vez falleció –en agosto de 2017–, los vecinos denunciaron los malos olores, porque se llevaron el cuerpo pero no se limpió nada. Creo que no se ha hecho nada aún”, relata el presidente vecinal.

Vecinos afectados por el nuevo okupa “conflictivo” –dicen que lleva desde Semana Santa aproximadamente vigilando la barriada y desde hace dos semanas dentro del inmueble– señalan que “esa casa siempre ha estado okupada desde que la embargó el banco, pero nunca han hecho ruido. Jamás. Limpiaban por la mañana, todo bien”.

“Es alguien joven, que grita mucho y a todo el que pasa por la calle le dice algo. Ya tenemos miedo por el ambiente y estamos hartos de esta situación, porque la barriada siempre ha sido muy tranquila. Lo que estamos viviendo es muy desagradable”, reconocen vecinos afectados que prefieren mantenerse en el anonimato.

Esta situación agrava el descontento de la barriada, vecinos que tampoco ven una respuesta a su demanda de mayor vigilancia los fines de semana. Denuncian que cuando los jóvenes salen de la discoteca de la zona, “es un escándalo, la gente la va liando, rompiendo espejos retrovisores, llamando a los telefonillos. Hemos pedido una y otra vez que haya presencia policial a las horas más críticas de los fines de semana, pero nada”, informa el presidente del colectivo.

Las raíces de los árboles han levantado prácticamente todas las aceras, las malas hierbas no se cortan – “algunas parecen árboles”, denuncian– y la asociación critica que “cada vez vienen menos a limpiar”. “Los fines de semana quitan la basura de los jóvenes de la discoteca, pero muchos vecinos al final limpiamos nuestras aceras. Hace poco había una lata en el alcorque de delante de mi casa y la dejé con la intención de conocer el tiempo que tardaban en quitarla. Pasaron hasta tres semanas y la lata la tuve que retirar yo”, denuncia Melgar.

“Esto es puerta del centro de Jerez y lo que vemos es que poco a poco está cada vez más abandonada. Hay vecinos que no se han quedado en la barriada por estos problemas. Si no inviertes, si lo vas dejando, al final la gente no va a querer vivir aquí”, lamenta el presidente de la asociación.

Melgar pone como ejemplo la petición de un parque infantil. “Lo hemos pedido muchas veces. Los abuelos dicen que ya tienen dónde moverse –hay parque biosaludable en la plazoleta–, pero no dónde estar con los nietos. Y muchos, por cuestiones de trabajo, tienen a los niños en casa todo el día. Sería un gran atractivo para la barriada. Además, de atraer a familias jóvenes. No hace falta mucha inversión, cualquier urbanización tiene un columpio y un tobogán vamos... No se piensa en el futuro de la barriada, se va parcheando y no se piensa en planificar”.