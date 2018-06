El PP pide una oficina de la Policía Nacional en el centro

El Partido Popular de Jerez ha afirmado que "lleva tiempo trabajando para que la Policía Nacional se mantenga en el centro de la ciudad una vez esté en funcionamiento la nueva comisaría. Una petición expresa de los comerciantes y los vecinos y que el PP apoya desde un primer momento".

Como un paso más de este trabajo, la diputada nacional María José García-Pelayo anuncia que ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que desde el Ministerio del Interior se siga la línea de trabajo impulsada por el Partido Popular.

Reclaman que ese punto de atención también permita expedir DNI y pasaporte

García-Pelayo destaca "la buena predisposición del anterior Gobierno de Mariano Rajoy a estudiar esa posibilidad de que la Policía Nacional mantenga un punto u oficina en el centro de Jerez que no deje desasistido esta importante zona. Además, el PP propone que ese punto también esté habilitado para la expedición de DNI y pasaporte, que haga que una ciudad tan grande y poblada como Jerez pueda contar con dos oficinas para tal fin".

La diputada popular considera necesario que el Ministerio del Interior "trabaje por el interés de Jerez y los jerezanos y analice la mejor manera de que la Policía Nacional siga teniendo un punto de información y atención a los ciudadanos en el centro de la ciudad una vez se ponga en funcionamiento la nueva comisaría de La Asunción".

Hay que recordar que ya la Asociación de Comerciantes del Centro (Acoje) pidió en su día que una vez que se traslade la actual comisaría a las nuevas instalaciones, en el centro debe permanecer una comisaría de distrito, "nos da igual que sea en el actual edificio o en otro céntrico, aunque preferiríamos que fuese en el actual, porque tenemos claro que si ese inmueble se abandona a los dos meses está desvalijado y saqueado como ha ocurrido con otros edificios emblemáticos", aputaron desde la asociación. ". La propuesta no fue sólo de los comerciantes, sino también de asociaciones de vecinos de la zona que consideran que el centro no puede quedarse sin una comisaría cercana, no sólo por temas administrativos sino también de denuncias. . "Al centro es donde vienen los visitantes, los turistas y es lógico que tengan un servicio cercano"