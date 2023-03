El PP pide que se solicite la reducción de los dos domingos de libre apertura que son competencia del Ayuntamiento

La Orden de 26 de mayo de 2022, que establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán abrir durante 2023, faculta a los ayuntamientos a solicitar la permuta de hasta dos días durante el año. Así lo recoge el articulo 19.3 del texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía: “Las corporaciones locales, por acuerdo motivado del órgano correspondiente, podrán permutar hasta dos de los domingos y festivos habilitados en el calendario anual regional por otros en atención a las necesidades comerciales de su término municipal”.

Ante esta opción de la Ley del Comercio Interior que permite a ayuntamientos como el de Jerez mejorar los efectos de la Zona de Gran Afluencia Turística, el Partido Popular, a través de su candidata a la Alcaldía, María José García-Pelayo, pide a Mamen Sánchez que, antes del 1 de mayo, solicite a la Junta de el cambio de dos de los festivos incluidos en el calendario regional por dos de los domingos contemplados en la ZGAT, usando los dos días de libre apertura que son competencia del Ayuntamiento para reducir los festivos de apertura.

Estas permutas, como viene reflejado en la propia Ley, se pueden solicitar antes del 1 de noviembre del año inmediatamente anterior o antes del 1 de febrero, de mayo o de agosto si sólo se circunscriben a un trimestre concreto.

Recuerdan desde el PP que la actual declaración de Zona de Gran Afluencia Turística "es el estricto cumplimiento de la ley nacional que Pedro Sánchez no quiere cambiar ya que Mamen Sánchez no presentó ninguna propuesta en el tiempo que tuvo para hacerlo. Ya entonces advertimos que Mamen Sánchez estaba perjudicando a Jerez. “Pedimos a Mamen Sánchez que no vuelva a cometer el mismo error”, subraya Pelayo.

Del mismo modo, María José García-Pelayo ha indicado que la Junta va a crear una comisión de planificación de horarios que, con datos exactos y con consenso de las distintas partes, se puedan corregir los efectos de la Zona de Gran Afluencia Turística.

Un movimiento de la Junta que contrasta con la parálisis de los gobiernos socialistas de Jerez y España. Ante esta circunstancia, los populares han reclamado a Mamen Sánchez que le pida a Pedro Sánchez que haga lo mismo que la Junta, que estudie y reconsidere su Ley nacional que es la responsable de la Zona de Gran Afluencia Turística.

Desde el PP lamentan que desde el verano pasado, Mamen Sánchez haya tenido dos oportunidades de mejorar la ZGAT y no haya movido un solo dedo, "limitándose a criticar a los demás, sin ser capaz de buscar soluciones a los problemas de la ciudad".