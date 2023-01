El PP responde al Ayuntamiento: "La Junta ha invertido más de 11 millones de euros en vivienda en Jerez"

El PP de Jerez denuncia que "Mamen Sánchez lleva 8 años causando pérdidas a Emuvijesa pese a no haber hecho ninguna vivienda". "Debe creer el PSOE que los jerezanos no tienen memoria ni están al día de la información. Y es que por más que el PSOE intente contar la vida al revés para intentar justificar su pésima gestión de 8 años, la realidad es que quien lleva años provocando pérdidas en Emuvijesa es Mamen Sánchez, y eso que no ha construido una sola vivienda en 8 años", subrayan los populares.

Lamentan desde el PP "las mentiras y el nerviosismo de un PSOE que no quiere reconocer que la Junta de Andalucía, desde que gobierna Juanma Moreno, ha invertido más de 11 millones de euros en vivienda en Jerez".

El PP detalla que "sólo en la última cuenta general aprobada, la de 2020, el PSOE tuvo que pasar 1,6 millones del dinero del Ayuntamiento para salvar las pérdidas que el PSOE había provocado en Emuvijesa. Una práctica que Mamen Sánchez ha convertido en habitual en todas las empresas municipales y fundaciones públicas que, año tras año, presentan números negativos y que, incluso, han necesitado de rescates urgentes del propio Ayuntamiento".

La concejal popular Almudena Martínez recueda que "pese a las mentiras del PSOE, el anterior gobierno del PP no necesitó de una sola transferencia de dinero a Emuvijesa porque las cuentas estaban saneadas, todo lo contrario que ahora. Y eso que el PP sí hizo viviendas y llegó a entregar en sólo 4 años un total de 705 viviendas".