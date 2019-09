García-Pelayo niega relación alguna con la trama Gürtel

La diputada del PP María José García-Pelayo ha testificado en el juicio que no tuvo relación alguna con personas de Gürtel y que siendo alcaldesa de Jerez se limitó a firmar documentos que le pasaban del expediente en el que se contrató a empresas de la trama corrupta para Fitur 2004.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio de la rama de Gürtel en Jerez, en el que están acusados los números 1 y 2 de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, dos exempleados de empresas del grupo y cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez, según ha informado la Agencia EFE.

Las fiscales Anticorrupción les acusan de irregularidades en los contratos adjudicados directamente a empresas de Correa para el montaje del stand de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2004 y dos espectáculos, uno ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines del Retiro de la capital por 355.391 euros.

Durante su declaración como testigo María José García-Pelayo ha negado que participara en reuniones o gestiones para la tramitación de los expedientes y ha mantenido que ella se limitó a firmar los documentos que elaboraban los técnicos y no examinaba los mismos ya que confiaba en que se realizaban correctamente, pero comprobaba que iban firmados por todas las personas que debían hacerlo.

Ha añadido que ella no impartió órdenes para el proyecto de Jerez en Fitur sino que dio el visto bueno a lo que le indicó su delegado de Turismo (en aquel momento Bernardo Villar) de un stand propio y de dichas actividades porque a finales de 2003 se le concedió a esta ciudad un plan de excelencia turística -dotado con 720.000 euros-, y por tanto estaban dentro del margen del mismo y fue beneficioso para el municipio.

Pero ha asegurado que ni participó en ninguna reunión con personas relacionadas con Gürtel ni con el exjefe de prensa del PP, el fallecido Isidro Cuberos, que según la Fiscalía intermedió entre el Ayuntamiento de Jerez y la trama de empresas de Correa a cambio de una comisión.

"Yo no he estado nunca en Serrano 40", la sede de las empresas de Correa, "y lo más que he llegado de Serrano ha sido a Zara", ha asegurado García-Pelayo.

De esta forma ha rechazado lo manifestado en el juicio el pasado mes de julio por el considerado número 3 de Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes, que testificó que García-Pelayo visitó en enero de 2004, siendo alcaldesa de Jerez, la sede de las empresas del entramado.

También ha asegurado que "es mentira" lo manifestado en el juicio por la acusada Isabel Jordán, quien relató que García-Pelayo y Cuberos visitaron en dos ocasiones la sede de las empresas de Correa y que se reunieron con Pablo Crespo.

García-Pelayo ha aclarado que no delegó su firma ya que, tras veinticinco años de gobierno municipal del andalucista Pedro Pacheco, el PP se hizo con la Alcaldía tras un pacto de gobierno con el anterior que solo duró un año y medio ya que no tenía confianza con muchos técnicos que seguían en sus puestos y que eran "pachequistas".

La declaración como testigo de María José García-Pelayo estaba prevista para este lunes pero el tribunal decidió retrasarla para que compareciera con abogado dado que la Fiscalía pretende que el Tribunal Supremo reabra la causa contra ella.