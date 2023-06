Plan de vacaciones para la Atención Primaria en Jerez: "No vendrán médicos porque las ofertas no son nada atractivas"

El Sindicato Médico se ha reunido este miércoles con la gerencia del área sanitaria Jerez-Costa Noroeste para conocer el plan de vacaciones de Atención Primaria y el Hospital Universitario de la ciudad. Desde el sindicato alertan de que "si bien se van a ofertar algunas contrataciones para los centros de salud, nos tememos que como no son nada atractivas, no vendrán los médicos. Ya nos pasó el pasado mes de mayo que se quedaron sin cubrir".

Juan Benjumeda, representante del sindicato, señala que "la Atención Primaria no es atractiva ya ni para los médicos que terminan la residencia ni para los que no tienen especialidad. La retribución no es adecuada al mercado y los médicos se van a la medicina privada, a otras especialidades o fuera de Andalucía. Cuesta mucho que los residentes se queden. Y peor que se va a poner el escenario porque hay muchas jubilaciones pendientes de aquí a final de año".

En cuanto al plan de vacaciones para los centros de salud, Benjumeda informa de que se cerrarán los centros por la tarde (a excepción de tres puntos extrahospitalarios). "Tiene sentido porque la asistencia baja mucho, es lo habitual en esta época. El problema vendrá por el número de facultativos disponibles", añade.

"La norma es que hay un tercio de la plantilla de vacaciones, pero es que vamos a tener centros en los que se quedarán la mitad porque además de vacaciones hay otros motivos de faltas, como jubilaciones, bajas... Los centros no están cubiertos ni en invierno y la ampliación de la plantilla que nos dijeron en enero no ha llegado. Aún hay muchos cupos con 1.500 pacientes en Jerez y pedir cita para una consulta puede tener una espera de hasta diez días o tener incluso la agenda cerrada", denuncia Benjumeda.

"Hay un gran deterioro de la Atención Primaria desde hace años, las bolsas están sin candidatos y vamos a peor", lamentan desde el sindicato.

Reclaman la subida del complemento FRP

El pasado 7 de junio se iniciaron las concentraciones de 10-15 minutos a las puertas de los centros de salud de Andalucía para defender la Atención Primaria (AP) y reclamar, entre otras cosas, "la subida del ridículo complemento" de Formación, Responsabilidad y Peligrosidad (FRP) que cobra un facultativo en AP: 106 euros al mes frente a los 363 de un celador, 399 de un administrativo o 562 de una enfermera.

Este miércoles un grupo de profesionales se ha vuelto a concentrar a las puertas del centro de salud de San Benito, protesta que se repetirá todos los miércoles del mes de junio en los centros de salud de la comunidad autónoma.

El Sindicato Médico ya denunció hace semanas que "no hemos firmado el pacto por la AP porque deja fuera de las mejoras al colectivo facultativo. Además, sigue sin retirarse la orden de tarificación en las que se abría la puerta a la derivación de pacientes de Atención Primaria al ámbito privado, seguimos sin recibir ninguna propuesta para la más que justificada subida en el FRP durante el 2023, se anuncian más de mil contrataciones que afectan en su totalidad a otras categorías y, en definitiva, no existe ninguna voluntad por parte de la administración de llegar a un acuerdo con el colectivo médico que pueda desembocar en un pacto realista y eficiente para mejorar la Atención Primaria andaluza".