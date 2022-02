Podemos Jerez abre su sede para asesorar sobre ingreso mínimo vital y otras prestaciones

Podemos Jerez lleva desde el pasado mes de septiembre abriendo su sede provincial, situada en la calle Asta, 1, para atender a la ciudadanía en horario de 10:00 a 14:00 horas. Ingreso mínimo vital, bonos sociales, el recién aprobado bono alquiler joven, o ayuda con la instalación del certificado digital son algunos ejemplos de los trámites que realizan.

"Nos encontramos con personas que no saben si tienen derecho a solicitar una prestación, no conocen los trámites o simplemente no disponen de herramientas suficientes, como ordenador o internet en casa", señalan desde la formación morada, que añade que "hay derechos que nos ha costado mucho conquistar en el Gobierno. No queremos que ninguna familiar vulnerable se quede sin acceder a ellos por falta de información o recursos".

También destacan desde Podemos el asesoramiento prestado a las entidades de protección animal que ha tenido como resultado que más de una decena de protectoras gaditanas reciba la primera subvención gubernamental a este tipo de entidades. Desde la formación morada precisan que la sede está a disposición de la ciudadanía para atender otro tipo de consultas que versen sobre temas municipales, autonómicos o estatales.

Además de abrir todos los días en horario de mañana, se les puede llamar al teléfono fijo 856 15 80 44 o escribir al correo oficina.cadiz@andalucia.podemos.info