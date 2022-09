Los sindicatos amenazan con un "otoño caliente" en el Ayuntamiento de Jerez

Los sindicatos CGT, ATMJ, CSIF y UGT han augurado un “otoño caliente” en el Ayuntamiento de Jerez ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo del personal laboral municipal, así como por el proceso de negociación de las bases que deben regular el procedimiento de estabilización de la plantilla.

Representantes de estas formaciones sindicales se concentraron en la mañana de este lunes frente a las puertas del Consistorio para protestar contra el gobierno municipal al que culpan de no haber cerrado aún un acuerdo. De hecho, le recriminan que no haya acudido “ningún representante político” a las últimas mesas de negociación pues, según estos sindicatos, ha delegado su papel en “dos funcionarias”. “Es la primera vez que esto ocurre en el Ayuntamiento de Jerez”, afirmó Jorge Velázquez en representación de CGT.

Los portavoces de los sindicatos presentes en la protesta apuntaron que, a día de hoy, las posturas sobre la negociación del convenio colectivo del personal laboral (el de los funcionarios ya se cerró y está vigente desde mediados de 2021) están bastantes alejadas y, según la versión de la parte social, con nulas posibilidades de acuerdo.

Por lo apuntado por estas centrales sindicales durante la concentración, la propuesta municipal pasa por cerrar el mismo acuerdo laboral que ya se está aplicando a los funcionarios. En cambio, para los sindicatos este texto no es suficiente. Teo Quintero, de UGT, señaló al respecto: “Ellos parten del acuerdo de los funcionarios cuando hay más posibilidades de negociación para el personal laboral, de lo que también se pueden beneficiar los funcionarios”. “Queremos más porque lo que no se puede decir que no hay cuando vemos mes a mes que sí hay mucho para algunos”, resumió. Por su parte, Milagros Gago, en nombre de ATMJ, indicó: “Queremos que este gobierno se implique en la negociación para conseguir un convenio digno”.

No obstante, y argumentando de no habrá acuerdo sobre las condiciones laborales a corto plazo, los miembros del comité de empresa exigieron al gobierno municipal que priorice la negociación de las bases que deben regular el procedimiento de estabilización del personal laboral indefinido del Ayuntamiento.

A finales de mayo, el ejecutivo municipal aprobó una oferta de empleo público para 911 plazas en el Ayuntamiento y 156 en las sociedades y fundaciones municipales, unos puestos que, aunque la convocatoria es abierta, se podrán beneficiar especialmente los laborales indefinidos y los funcionarios interinos que tiene el Ayuntamiento. Esta convocatoria extraordinaria es consecuencia de una Ley aprobada a finales de año por el Gobierno central para reducir la temporalidad en las plantillas de las administraciones públicas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinó que los organismos públicos españoles abusaban de la figura de los interinos para cubrir puestos que son estructurales en sus plantillas.

En el caso del Ayuntamiento de Jerez, el personal laboral indefinido, que es mayoría y que, en muchos casos, llevan ya más de dos décadas trabajando en el Consistorio, se considera no fijo por la normativa laboral de las administraciones públicas. De este modo, una vez aprobada la oferta de empleo, el Consistorio tiene que aprobar las bases que regule la convocatoria. Por este motivo, los sindicatos también exigen al equipo de gobierno que priorice esta negociación para que “ningún trabajador municipal pueda salir perjudicado”, según Ricardo Ramírez, de CSIF.