Realiza la estación de penitencia en la Hermandad del Nazareno a sus 90 años

Una cofradía no es mero folclore. La forman personas que cargan en sus almas alegrías y penas, gracias y desgracias… historias de vida como la de Antonio Valdivieso (Jerez de 1933). El hermano de éste, José, salía en la Hermandad del Nazareno hasta enfermar de tuberculosis en 1946, por ello Antonio le prometió que ocuparía su lugar junto al paso del Señor. Así fue durante cuatro años hasta que falleció. Entonces, hizo la promesa de hacer la estación de penitencia, hasta la actualidad, a pocos meses de cumplir los 90 años, siendo uno de los hermanos del Nazareno más longevos y la cuarta generación de la familia que mantiene la tradición de estar en la hermandad.

Criado en una familia humilde y trabajadora, hijo de padre arrumbador y de madre que cosía para la calle, se hizo hermano de la hermandad en 1954 y contrajo matrimonio con Rosario en 1959. Formaron una gran familia con tres varones y una niña. Año tras año Valdivieso cumplía su promesa incluso a pesar de sufrir el varapalo de la muerte de su esposa.

Hasta entonces, él era el único que formaba parte de la Hermandad del Nazareno. Su nieto, también llamado Antonio, no quiso dejar salir solo a su abuelo pasando el duelo y lo acompañó en la Semana Mayor. Un año después se hizo hermano. Al cumplir los 18 años el hijo de Valdivieso abuelo y padre de este nieto, tomó una decisión: “Decidí hacerle un regalo espiritual, y me hice hermano. Es como cerrar un círculo”, cuenta. En la actualidad, seis generaciones de esta familia forman parte de la historia de la Hermandad del Nazareno y los tres caminan juntos, realizan la estación de penitencia cada Jueves Santo. Además, Jesús, hijo del nonagenario, se apresura también a apuntar que uno de sus primos, también es hermano del Nazareno y se llama Antonio. “Prácticamente somos casi una institución”, dice Antonio hijo.

En el caso de los cofrades de la hermandad del Nazareno, como explica Antonio hijo, a diferencia de otras cofradías, no van acompañando al Señor de forma ordenada, sin embargo, es raro que alguien se salga puntualmente a lo largo del recorrido. Dada la edad de su padre, le piden que se tome al menos un café, pero éste se niega. Realiza la estación de penitencia completa. “Voy acompañando a mi señor”, dice. “Cuando más me emociono es en la recogida”. “A veces rompe a llorar”, asegura su hijo: “Pensamos que le va a dar algo, tiene casi 90 años, pero no, es fortísimo”. Tanto él como sus hermanos se alegran de poder rendirle homenaje a su padre antes de que la vejez le juegue una mala pasada a sus recuerdos.

Labor social

Antonio Valdivieso hijo, el último en hacerse hermano de la Hermandad del Nazareno, reconoce que no había tenido vinculación alguna con las hermandades hasta hace unos ocho años, cuando le hizo ese “regalo espiritual” a su hijo: “Mi padre siempre nos ha respetado”. De ahí que, gratamente sorprendido, destaca la gran labor social que realiza esta hermandad: “No sabes la cantidad de personas a las que se ayuda. Me ofendo cuando hablan mal de las hermandades, yo al menos hablo por la mía. Es cierto que tienen mucho de folclore, pero incluso eso tiene su parte positiva porque atrae a muchos turistas”.