Salvan a un perro encerrado en una ventana tras varios días a pleno sol

"No os preocupéis que estamos en ello y este animal tendrá un buen desenlace". Así tranquilizaba en redes sociales el delegado de Bienestar Animal, Rubén Pérez, a las personas que seguían el caso de un Dogo Argentino encerrado en una ventana. Efectivamente, el perro ya está fuera del domicilio y según informa el concejal, "se han iniciado los trámites administrativos y lo que se proceda, se hará. La irresponsabilidad la estamos persiguiendo y tendrá sus consecuencias".

La historia de este rescate comenzó hace unos días. Bomberos acudió a una casa de la calle Granados porque un perro estaba encerrado en una ventana a pleno sol. Los efectivos actuaron, abriendo la ventana, lo que permitió que el animal entrara en la vivienda. Sin embargo, no acabó ahí el trabajo con este Dogo Argentino. La Policía Local comenzó un seguimiento para verificar si la vida del perro corría peligro y finalmente hoy sábado, a las cuatro de la tarde, ha salido de la vivienda.

"El dueño no siempre estaba en la casa y podemos decir que no ha sido un descuido, porque hoy el perro volvía estar en la ventana. Ha entregado al animal voluntariamente al ver el despliegue que había en la zona. Es una persona profundamente irresponsable y no podíamos consentir que este animal siguiera ahí", declara Pérez.

El Dogo tenía agua y comida gracias a personas que se la dejaron en la ventana, y el delegado subraya la buena colaboración en este caso entre la Policía Local y la protectora Potencial Can, entidad que ya busca una nueva familia para este perro.

"La Policía Local ha hecho un trabajo increíble y si hubiéramos visto que la vida corría inminente peligro los Bomberos hubieran actuado de inmediato. Como estábamos en la zona sabíamos que el perro estaba comiendo y tenía agua, y esperamos a poder contactar con el propietario", informa el delegado, quien añade que desde que se conoció la situación de este animal, "nuestra misión era que no estuviera en peligro".

El perro se encuentra en la zona de cuarentena del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA), "esperando una familia que lo trate bien y que no vuelva a pasar por lo que lamentablemente ha sufrido. Seguimos trabajando, es un tema que nos tomamos en serio", subraya Pérez.

Precisamente el delegado de Bienestar Animal recordaba hace sólo unos días que el Ayuntamiento ya ha activado protocolos entre CMPA y Policía Local, para luchar contra el abandono. Cabe recordar que el abandono, tiene la consideración de infracción muy grave, cuya sanción puede oscilar entre los 2.001 y 30.000 euros.

En la actualidad, en el CMPA hay una treintena de perros que pueden ser adoptados y seis de ellos han llegado en los últimos días coincidiendo con la llegada de la temporada de vacaciones. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para que no se vaya a más y aunque el número de abandonos no ha aumentado siempre será excesivo. En una sociedad del siglo XXI, el CMPA sólo debería albergar animales perdidos y no abandonados por personas irresponsables”, ha señalado el delegado.