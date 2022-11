Sol Rural organiza una jornada sobre el tratamiento que hacen los medios sobre la violencia machista

Este miércoles 16 de noviembre la Federación de Mujeres Sol Rural organizó la jornada ‘¿Victimizadas y juzgadas en los medios de comunicación?’, en el Centro Cultural de La Barca. El programa que comenzó a las 17:30 con la inauguración a cargo de Carmen Collado, diputada provincial encargada del área de Igualdad.

A las 18:00 la periodista, agente y docente de Igualdad, Sonia Arnáiz, ofreció una ponencia titulada ‘El tratamiento comunicativo de la violencia de género: una suma de violencias contra las mujeres'.

Tras el descanso y espacio de convivencia, tuvo lugar una mesa debate en la que ponente y asistentes lanzaban preguntas e intercambiaron opiniones. Entre otros muchos temas se debatió sobre cómo debe de comunicar la organización Sol Rural y su relación con los diversos medios de comunicación locales. Expresaron las diferentes visiones que perciben de las mujeres a través de los medios, muchas veces cosificadas y manifestaron la evolución que todas han experimentado al consumir productos audiovisuales de hace dos décadas, prueba de que la sociedad está cambiando aunque, reiteraron, la educación es fundamental a todas las edades.

A la pregunta de si vivir en la zona rural supone un factor positivo o negativo para las víctimas de la violencia machista, tienen claro que resulta una desventaja. No obstante, una de las allí presentes y miembro de la federación manifestó que no consideraba que existiera diferencias entre el núcleo rural y el urbano en cuanto a la formación de las mujeres en perspectiva de género. Además, subrayó que el hecho de pertenecer a Sol Rural, la empoderaba. Con ella coincidió el resto. “La unión hace la fuerza. No es lo mismo ir cada una sola que 1.500 mujeres haciendo piña ante cualquier situación”, afirmó la presidenta de la federación, Francisca Gago.

Por otro lado, se hablo de otro tipo de violencia, la institucional, sobre todo en lo relativo a las mujeres con discapacidad. Así lo señaló una de las asistentes con movilidad reducida quien aseguró que las casas de acogida, por ejemplo, no estaban adaptadas. Al respecto, Arnáiz afirmó la inexistencia de estadísticas sobre mujeres con diversidad funcional o limitaciones cognitivas que sufren violencia.

Para finalizar la propia Francisca Gago consideró importantísimo acabar con los micromachismos a nivel familiar.

Entre las muchas asistentes participaron también varios hombres, y se incorporaron más tarde Juan Antonio Rodríguez Pavón, miembro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) y el alcalde de La Barca, Alejandro Valenzuela.