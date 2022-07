“Cuando actúo en mi tierra siento una presión que me gusta, es más difícil”

–¿Cómo se siente ante este concierto del 3 de agosto junto a Plácido Domingo y Ainhoa Arteta, en Tío Pepe Festival?

–Bueno, es un concierto maravilloso, y una cosa histórica para nuestra ciudad que tengamos aquí a Plácido Domingo, una de las grandes leyendas del mundo de la lírica, así que tenemos que disfrutarlo todos. Y enhorabuena a González Byass por haberlo traído, porque no es fácil.

–Ya ha cantado con él en otras ocasiones.

–Sí, es mi quinta vez con él y siempre es una maravilla montarte en el escenario con un fenómeno de estas características. Él es una persona súper afable, tranquila, sin aspavientos extraños. Y es el primero que quiere ensañar, el primero que quiere aprender, que es increíble. Se disfruta y se aprende mucho.

–Van a estar sobre el escenario tres grandes conocidos.

–Sí. Con Ainhoa también, grandísima artista y amiga. Y, sobre todo, me alegro muchísimo de que se esté recuperando de toda la vorágine que ha tenido en su vida y que nuevamente podamos subirnos juntos a un escenario.

–¿Qué van a ofrecer al público?

–Va a ser un concierto en el que vamos a cantar ópera, zarzuela... Un concierto de verano para que tanto el público como nosotros disfrutemos. Todas las piezas que se han escogido creo que son para disfrute de todos.

–¿Se siente cómodo en este tipo de conciertos de verano, quizás fuera de su hábitat?

–Sí, un poco extraño todo porque hay poco tiempo, son espacios abiertos en los que hay que utilizar micrófono. Pero bueno, no es la primera vez y es un concierto para disfrutar, por la compañía y por el espacio.

–¿Se siente presionado cuando viene a su tierra?

–Es diferente. Siento una presión que me gusta, es normal. Está tu familia, tus amigos y quieres estar al 100%. Es diferente y más difícil.

–Se ha convertido en un habitual de Tío Pepe Festival. Ya es su cuarta vez.

–Sí, la primera vez fue en un concierto en solitario, luego con Fernando de la Mora para cantar rancheras y, el pasado año, en el homenaje a Manuel Alejandro junto a Mariola Cantarero. En este tipo de festivales tiene cabida todo esto, e incluso un repertorio que no has hecho nunca. Son festivales de verano para disfrutarlos y probar cosas nuevas. Así que sólo puede agradecer a González Byass que confíe en mí.

–¿Se ha planteado grabar un disco con canciones de Manuel Alejandro?

–Me lo ha dicho cantidad de gente. Y ya es algo que me propuso Manuel Alejandro, con canciones que le hizo a Plácido Domingo, y otras más. Se habló en su momento, pero bueno, está ahí.

–¿Sería su primer disco?

–Tengo cosas grabadas pero muy puntuales. Yo soy muy especial para eso, luego esas cosas se quedan grabadas... Algo que le pasaba a Kraus también. Pero ahora sí me gustaría grabar ciertas cosas, no mucho, porque no me gusta escucharme (ríe), como le ocurre a muchos artistas y compañeros, pero tengo cosas ahí...

–¿Cuántos años cumple de carrera?

–Pues 22. Son más, pero lo mido desde que hice mi primer papel importante, que importantes son todos, pero me refiero a la dificultad y al personaje, que cante muchísimo. Y ese fue ‘Don Pasquale’ en el Teatro Villamarta, en el año 2000.

–¿En qué momento está ahora?

–En un momento de madurez, de disfrutar. Ahora me siento más padrón de la situación, más padrón de mi voz, algo que es muy bonito para los próximos diez años.

–Viene de cantar ‘Anna Bolena’ en Ámsterdam, una coproducción de Palau de les Arts, Nápoles y Netherlands Opera.

–Sí. Ahora se lleva a Palau de les Arts. Se hace una trilogía muy bonita de Donizetti: Anna Bolena, Maria Stuarda y Roberto Devereux. Un año cada una, así que tengo tres años seguidos en Ámsterdam y tres en Palau de les Arts. Si termino el ciclo serán diez títulos cantados en Ámsterdam. Es bonito que confíen en ti. Son óperas complicadas, necesitan un elenco importante, son papeles difíciles porque son ingratos, cantas muchísimo... Pero yo me siento bien cantando este repertorio. Y me abre además muchas puertas.

–Y en 2023, Nueva York.

–Eso son palabras mayores. Pues sí, es un sueño para mí. Antes de la pandemia tenía firmado ‘Romeo y Julieta’, pero ahora finalmente será ‘La Traviata’, que es la que más he cantado. Prefiero ‘Romeo’ porque es más grato, pero bueno, cantaré allí, que es lo importante. Me marcho el 26 de diciembre y debuto en el Metropolitan la noche de Reyes, el 5 de enero. Un día que me gusta mucho... Yo, que he sido Rey Mago. Cantaré cinco funciones junto a Ermonela Jaho, y con mucha ilusión. Con ganas de disfrutar el momento, en un teatro de 4.500 localidades, con una acústica espectacular.

–Queda la Scala de Milán.

–Sí, ya me han tocado tres veces, pero yo siempre he sido muy especial y no he ido porque no veía que fuera el momento.

–Como algunos artistas, ¿tiene sus manías?

–Sí, me gusta tener una rutina, si no, me pongo nervioso. No sé si es bueno o malo, pero me gusta cuando estoy trabajando e incluso de vacaciones. Por ejemplo, cuando voy a ensayar, antes hago deporte, llego con antelación para vocalizar, estoy atento a lo que como... Y el día de la función, intento estar tranquilo el día previo, no hablar mucho, llego dos horas antes, coloco mis estampitas, mis cristos... Me gusta esa organización.

–Total, que no es de los que exige a los teatros 1.000 Lacasitos del mismo color.

–¡Nooo! Pero un platito de jamón no me importaría (ríe).

–Usted, que recorre mundo, le habrán hecho regalos peculiares.

–Bueno, sobre todo en Tokio. De hecho, viene en contrato que hay que recibir después, durante 1 o 2 horas... Y una cola... Monederitos, galletas espectaculares, que da pena hasta abrir la caja.

–Y su mujer, María de los Ángeles, le acompaña siempre.

–Sí, lo deja todo para estar conmigo y ayudarme. Tengo esa suerte.