Una acusada de la pieza jerezana de la Gürtel teme que la quiten "del camino"

Lourdes Montenegro, una de las empleadas municipales acusadas en la pieza jerezana de la trama Gürtel, ha manifestado públicamente sus sospechas acerca de las "demasiadas muertes" de personas relacionadas con este caso vinculado al PP. En un mensaje publicado en su cuenta personal de Facebook, recuerda que "hay una larga lista de fallecidos en extrañas circunstancias que afectan y están relacionados con la trama Gürtel y la financiación del Partido Popular".

Por ello, y expresando su deseo de poder defenderse, señala que, "si por casualidades del destino" no pudiera porque "me quitan del camino por ello", quiere que estas palabras "sirvan como prueba de tales punibles circunstancias". El juicio por las contrataciones que realizó el Ayuntamiento de Jerez con empresas del grupo de Francisco Correa para la edición de Fitur en 2004 comenzará el próximo 6 de mayo.

La técnico municipal, en un mensaje publicado la pasada medianoche, muestra sus ganas de "poder defender mi persona, mi honor y mis apellidos con todo lujo de detalles".

Ahora bien, acto seguido sentencia: "Si por 'casualidades del destino', no llegara a poder hacerlo y corrieran la mismas circunstancias que han rodeado al resto de casos, deciros que hay quien no quiere escuchar la verdad, que me quitan del camino por ello y que por tanto estas palabras sirvan como prueba de tales punibles circunstancias"

El mensaje comienza recordando que el caso Gürtel ha estado rodeado de "una larga lista de fallecidos en extrañas circunstancias". Entre ellas, cita la del periodista Isidro Cuberos, que, según el juez instructor de la causa, José de la Mata, fue el mediador entre las empresas de la trama Gürtel y el Ayuntamiento para organizar la promoción de la ciudad en Madrid en la Feria Internacional de Turismo de 2004.

Sobre Cuberos señala "Pieza importante en el juicio de la pieza separada de Gurtel-Jerez. No podrá declarar en el juicio. No podrá señalar a nadie"

Cuberos falleció en un accidente de tráfico en octubre de 2015. De él la técnico municipal apunta que era "asesor y amigo de Javier Arenas, amigo íntimo a su vez de María José García-Pelayo. "Fue encontrado muerto en un barranco en octubre de 2015. Pieza importante en el juicio de la pieza separada de Gurtel-Jerez", señala. Acto seguido apunta: "No podrá declarar en el juicio. No podrá señalar a nadie".

Tras esto, Montenegro explica la intención de este mensaje publicado horas después de que se haya conocido la fecha de inicio del juicio por esta pieza. "Hago pública esta fuente de información periodística de Google al alcance de tod@s, para declarar que, estoy deseando poder defender mi persona, mi honor y mis apellidos con todo lujo de detalles y que, si por 'casualidades del destino', no llegara a poder hacerlo y corrieran la mismas circunstancias que han rodeado al resto de casos, deciros que hay quien no quiere escuchar la verdad, que me quitan del camino por ello y que por tanto estas palabras sirvan como prueba de tales punibles circunstancias", indica.

El mensaje lo concluye con los hashtag (etiquetas) #quenoseatrevanatocarmeniunsolopelo y #niaminiamifamilia