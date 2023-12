El Aeropuerto de Jerez cierra uno de los meses de noviembre más flojos de los últimos años

El Aeropuerto de Jerez tuvo una de las cifras de viajeros más baja de los últimos años en un mes noviembre. Según datos publicados este martes por la gestora aeroportuaria Aena, durante el pasado mes, la terminal jerezana registró un total de 44.814 pasajeros, el registro más bajo desde 2015 —entonces fueron poco más de 42.000 viajeros— sin contar el fatídico 2020, donde las limitaciones de movilidad hicieron que apenas se contabilizaron algo menos de 7.000 viajeros. En 2022, mientras tanto, hubo un 12,6% más.

De este modo, y a este ritmo, las instalaciones jerezanas no alcanzarán el objetivo oficioso de cerrar el año superando el millón de pasajeros, unos registros que no se alcanzan desde antes de la pandemia, concretamente desde 2019, donde se superaron los 1,1 millones de pasajeros. No en vano, en los años 2017, 2018 y 2019 ya se había alcanzado esta cifra en el acumulado hasta noviembre.

A día de hoy, en el acumulado de 2023, la cifra de viajeros que han volado desde o hasta Jerez es de 862.330. Esta no solo no sigue sin volver a los registros prepandemia sino que, a día de hoy, siguen por debajo de los registros del año pasado, que a estas alturas del año ya habían superado los 870.000.

Bien es cierto que tras la crisis en el transporte aéreo provocado por el covid-19, Jerez ha recuperado el tráfico nacional que tenía en 2019, superando incluso sus registros. Así, hubo un aumento de un 9,9% respecto a las cifras del año pasado. Sin embargo, aún no continúa sin alcanzar el volumen de viajeros y operaciones que tenía con aeródromos extranjeros, especialmente con Alemania, principal ‘mercado’ de la terminal jerezana.

En comparación con otros aeródromos con volumen similar a Jerez (en torno al millón de viajeros anuales), el de Granada-Jaén también está en registros inferiores a los del año pasado en el acumulado anual (un 17% menos) y el de Murcia (un 19,5% menos). En cambio, Vigo está en positivo con un 10% más respecto al año anterior.

Un mes de desprogramación de rutas

A finales de octubre finaliza la temporada alta en todos los aeródromos nacionales. Y, como es habitual, Jerez empieza a dejar de tener conexiones que no vuelven a la programación hasta mediados o finales de marzo del año siguiente, un fenómeno que se produce de manera cíclica con las rutas internacionales, fundamentalmente, aunque también con algunas nacionales (es el caso de la ruta con Bilbao o Santander).

Así, durante el pasado mes, el turoperador Tui mantuvo su doble conexión semanal desde los aeródromos de Düsseldorf y Fráncfort, las terminales con mayor volumen de tráfico con Jerez, aunque la frecuencia se ha reducido notablemente en este mes de diciembre. Mientras tanto, en las primeras semanas de noviembre dejó de operar las otras rutas con otras instalaciones aeroportuarias germanas que opera en verano como son Hannover y Stuttgart, al igual que las conexiones con Bruselas que opera su filial belga.

Mientras tanto, el grupo Lufthansa dejó de programar sus conexiones con Jerez a lo largo del pasado mes. Así, su filial ‘low cost’ Eurowings dejó de operar la ruta con Düsseldorf en la segunda semana de noviembre, aunque esta volverá al aeródromo a finales de esta semana con varios vuelos programados durante estas Navidades. Mientras tanto, la ruta de Lufthansa desde Múnich concluyó el 4 del pasado mes.

Luxair también dejó de programar sus vuelos desde Luxemburgo en la primera semana de noviembre.

En cuanto a las conexiones semanales, Iberia amplió su oferta de vuelos con Madrid durante algunos días de la semana (cuatro frecuencias los viernes y domingos. Mientras tanto, con Barcelona hubo vuelos todos los días, salvo los miércoles (operados por Ryanair y Vueling); con Palma de Mallorca, tres días a la semana (Vueling); y dos con Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife (Binter).