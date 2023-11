Los vuelos internacionales que tendrá el Aeropuerto de Jerez en 2024

A finales del pasado mes de octubre concluyó la temporada alta del Aeropuerto de Jerez. Tal y como se preveía, la terminal jerezana aún no ha alcanzado el volumen de pasajero que tenía antes de que se decretara la pandemia del coronavirus, si se tienen en cuenta los registros de 2019.

No en vano, entre marzo y octubre de este año, fueron algo más de 734.000 los viajeros en conexiones comerciales por Jerez. En cambio, en el mismo periodo de 2019 se habían contabilizado más de 931.000. La diferencia estriba fundamentalmente en la caída del tráfico de vuelos internacionales, que aún no ha terminado de recuperarse. En cambio, las conexiones nacionales han aumentado respecto al periodo pre-covid, aunque este incremento no ha logrado cubrir

Ahora, en temporada baja, y como es habitual, se reducen las conexiones que tiene el aeropuerto jerezano a la espera de la última semana de marzo del año próximo cuando se inicie una nueva temporada alta. Durante estos meses invernales, Jerez mantiene sus conexiones con Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca e Islas Canarias.

En cuanto a las internacionales, el turoperador Tui mantiene algunas de sus conexiones con Jerez (Düsseldorf y Fráncfort, concretamente), aunque su frecuencia se seguirá reduciendo tanto en diciembre como en enero, y Eurowings prevé realizar varios vuelos desde Düsseldorf durante el periodo navideño.

No obstante, y de cara a la próxima temporada alta, ya está confirmado que Jerez no solo mantendrá las conexiones internacionales que ha tenido en este 2023 sino que, incluso, estrenará una nueva, concretamente desde la ciudad alemana de Leipzig. A día hoy ya están confirmadas, al menos, una docena de conexiones con aeródromos internacionales a partir del mes de marzo del año próximo.

Düsseldorf

Los vuelos con Düsseldorf continúan siendo un año más los que más pasajeros mueve de las rutas internacionales que programa el aeródromo jerezano. No en vano, son más de 85.000 los pasajeros en vuelos comerciales que ha tenido entre enero y octubre, según datos de Aena, unos registros únicamente superados por los vuelos con Madrid y Barcelona.

Tres compañías (Tui, Condor y Eurowings), han mantenido conexiones regulares entre ambas terminales durante este 2023 y ya tienen programadas las correspondientes a 2024.

Hasta la llegada de la temporada alta a finales de marzo, Tui continuará operando esta ruta. Así, prevé vuelos en esta segunda quincena de noviembre (lunes y jueves) y mantendrá la ruta durante algunos días de diciembre y enero. Será para la segunda quincena de febrero, según los datos que muestra públicamente el Aeropuerto de Düsseldorf, volverá a contar con doble conexión semanal a partir del 12 de febrero.

Por su parte, Eurowings ha programado conexiones entre Düsseldorf y Jerez los días 17, 20, 24, 27 y 31 de diciembre, además del 3 y 7 de enero. Será a partir del 28 de febrero cuando vuelva a la programación jerezana con dos conexiones semanales (miércoles y domingos).

Finalmente, Condor tiene previsto regresar otra temporada más a Jerez el 23 de marzo de 2024 con esta y otras conexiones desde Alemania.

Fráncfort

Unos 75.000 pasajeros han volado entre Fráncfort y Jerez en este 2023 convirtiéndolo así en la cuarta ruta que más pasajeros mueve. A día de hoy, solo Tui continúa operando vuelos entre ambas terminales con una conexión semanal que se mantendrá durante el mes de diciembre. La doble conexión semanal, según la información del aeropuerto germano, volverá a la programación de Jerez a partir del 15 de febrero.

Condor, por su parte, ya comercializa vuelos desde esta importante ciudad alemana y Jerez para el año próximo. Su retorno a la pista jerezana está previsto para el 23 de marzo.

Mientras, una semana más tarde, Discover, la filial vacacional del grupo Lufthansa (hasta hace unos meses se llamaba Eurowings Discover), volverá a volar entre Fráncfort y Jerez dos veces a la semana (lunes y jueves).

Londres Stansted y Londres Gatwick

El pasado 31 de octubre se realizó la última conexión de esta temporada entre la terminal de Londres Stansted y Jerez por parte de Ryanair. Durante este 2023, esta ruta ha sido utilizada por 32.640 viajeros, un 34,8% menos que en el mismo periodo de 2019.

La aerolínea irlandesa tiene previsto retomar esta ruta el próximo 28 de marzo. Por el momento, ya tiene programadas tres conexiones semanales durante la primavera (jueves, viernes y domingos).

Por otro lado, Tui ya ha anunciado que mantiene para los dos próximos años los vuelos entre Londres Gatwick y Jerez, una ruta que comercializa en un paquete vacacional que incluye estancias en hoteles de Chiclana. Estos vuelos, que operan los jueves, volverán a la programación del aeródromo jerezano el 3 de mayo del año próximo, manteniéndose inicialmente hasta, al menos, el 18 de octubre.

Incluso, la compañía ya comercializa para la temporada de 2025, que se iniciará el 2 de mayo y concluirá el 24 de octubre. Esta ruta ha traído en este 2023 a casi 9.000 pasajeros a las instalaciones aeroportuarias jerezanas.

Hannover, Stuttgart y Hamburgo

La ruta con Hannover es una de las pocas que aún se mantiene en la programación de la terminal jerezana, aunque estos dejarán de estarlo a partir del próximo jueves día 23 —actualmente se están realizando dos conexiones semanales (lunes y jueves)—. Estos vuelos, operados por Tui, han registrado hasta el momento más de 25.700 viajeros, en torno a la mitad de los que tuvo entre enero y octubre de 2019.

No obstante, la aerolínea de este turoperador, que es la cuarta que más pasajeros mueve en la terminal jerezana (tras Iberia, Vueling y Ryanair), prevé volver a volar desde Hannover a partir del 19 de febrero.

Mientras tanto, una semana más tarde, concretamente el día 26 de ese mes, volverán a realizarse los vuelos desde Stuttgart por parte también de Tui con una conexión semanal (lunes). Esta ruta dejó de estar operativa el pasado 13 de este mes de noviembre.

Por otro lado, Condor, que finalizó sus operaciones con Jerez a finales de octubre, volverá a volar desde Hamburgo a partir del 3 de mayo de 2024 con doble conexión semanal (lunes y viernes).

Múnich y Leipzig

En la temporada alta del año próximo, dos aerolíneas volverán a tener vuelos desde la capital bávara a Jerez. La primera en retomar esta ruta es Tui, que prevé realizarla nuevamente a partir del 28 de marzo, con una conexión semanal. Estos vuelos han estado operativos hasta el pasado 6 de este mes de noviembre. Por su parte, Lufthansa ya vende asientos para esta conexión para la próxima temporada alta. Está previsto que el primero de sus aviones aterrice en Jerez en la jornada del 6 de abril.

Por otro lado, la gran novedad de la próxima temporada serán los vuelos que ya comercializa Condor entre la ciudad alemana de Leipzig y Jerez, que estarán operativos a partir del 17 de mayo. Los planes de la compañía pasan por mantener esta conexión —la cuarta que tendrá con el aeródromo jerezano) hasta el 20 de octubre.

Bruselas y Luxemburgo

El 2 de este mes de noviembre fue el último día donde Tui voló entre el aeropuerto de Bruselas y el de Jerez, una conexión que retornará a la programación el próximo 31 de marzo. La filial belga del turoperador prevé para la próxima temporada mantener las dos conexiones semanales que ha tenido en este 2023 (jueves y domingo).

Durante este año, estos vuelos han movido a casi 13.000 viajeros, una cifra inferior respecto a la de 2019. Como curiosidad, esta conexión suele hacer escala en el Aeropuerto de Málaga antes de aterrizar en Jerez.

El Aeropuerto jerezano contará un año más con conexiones semanales con Luxemburgo, operados por Luxair. Estos volverán al panel de la terminal jerezana el próximo 30 de marzo con una frecuencia semanal (los sábados).

Zúrich

Se estima que el 23 de junio de 2024 retornen a Jerez una aeronave de la compañía Edelweiss, la filial suiza del grupo Lufthansa, con pasajeros procedentes de Zúrich, una ruta que este año ha traído unos 6.700 viajeros aproximadamente. Estos vuelos estarán en la programación hasta el mes de octubre.

Finalmente, Helvetic Airways aún no ha anunciado si recuperará o no los vuelos entre Berna y Jerez que ha operado durante este mes de septiembre.