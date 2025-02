Más apartamentos turísticos en el centro de Jerez

A día de hoy, Jerez cuenta con 35 apartamentos turísticos operativos, un modelo de alojamiento que, al igual que las viviendas de uso turítico, está teniendo también un notable crecimiento en los últimos años. No en vano, el año pasado siete establecimientos abrieron sus puertas, el mayor número en un año.

Y el número no va a quedar ahí porque a lo largo del pasado año el Ayuntamiento dio licencia de obras a otros cinco y en este 2025 ya se ha dado el visto bueno a uno. Mientras tanto, hay otros cinco más que están tramitando también las autorizaciones correspondientes. Por lo tanto, a corto y medio plazo se aproximarán al medio centenar de establecimientos.

Según los últimos datos del Registro de Turismo de Andalucía, los apartamentos turísticos disponibles en Jere ofrecen un total de 274 unidades de alojamiento y 901 plazas. El número ha crecido exponencialmente ya que hace cinco años solo había una docena de establecimientos turísticos de este tipo con un total de 72 plazas. Así, en 2020 cuatro abrieron sus puertas; otros cuatro lo hicieron en 2021; dos en 2022 y seis en 2023.

Durante el pasado año, teniendo en cuenta los datos de inscripción en el registro oficial, fueron siete. El último en entrar en funcionamiento ha sido el puesto en marcha por la firma Limehome en la Alameda Cristina (en el edificio Santa Lucía) con 20 plazas. Previamente a él, se inscribieron otros establecimientos en las calles Naranjas (20 plazas), Espíritu Santo (tres plazas), Corredera (cuatro) Santa María (cuatro plazas), Carmen (15) y Honsario (tres plazas).

Pero el número irá a más puesto que ya hay proyectos de reforma de inmuebles en el centro histórico que tramitan o ya cuentan con licencia de obras. Según los datos recabados por este periódico, se dieron licencia de obras para hacer nuevos apartamentos turísticos en Juana de Dios Lacoste, Larga, San Miguel, Medina y Arcos,. Y el pasado lunes se dio el beneplácito a la reforma de un inmueble en la calle Santa Clara, para otro establecimiento de este tipo. Y no son los únicos proyectos puesto que también se proyectan, están tramitándose o se están reformando ya otros inmuebles del centro de la ciudad ubicados en calles como Consistorio, Rendona, Porvera, Plaza Monti, Pozo del Olivar, Plaza del Mercado o San Juan de Dios.

Casi 40.000 viajeros hospedados

Según los últimos registros publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía, a lo largo del pasado año se registraron casi 40.000 viajeros en los apartamentos turísticos de Jerez. Ahora bien, la cifra no puede compararse con el año anterior puesto que el organismo estadístico no ha elaborado una serie completa de todo el ejercicio. Sí ofrece datos completos de 2019, donde el número de viajeros registrados fue de unos 12.000, aunque bien es cierto que no había la oferta que hay actualmente.

A tenor de estas estadísticas, los meses con mayor demanda de este tipo de alojamiento fueron los meses de mayo, agosto y diciembre. Durante todo el año el grado medio de ocupación fue del 41,6%, aunque aumentó hasta el 60,3% durante los fines de semana.