Corredera abre un año después con el caos una vez más como seña

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, anunció este jueves por la mañana que la calle Corredera y en consecuencia Esteve, Santa María y Cerrón estarían abiertas a las cinco de la tarde. Más tarde se informó que la hora de apertura sería las tres de la tarde pero lo cierto es que desde mediodía el tráfico ya atravesaba este eje de calles céntricas. El caos que ha caracterizado a estas obras desde su inicio se ha prolongado, como se puede comprobar, hasta el final. Lo cierto es que ayer quedó abierto el eje viario, una vez que finalizaron las obras de regeneración de esta arteria del centro de la ciudad.

La calle Corredera quedó cortada al tráfico el mes de abril de 2020 por obras después de que las mismas, denominadas como regeneración integral del eje Corredera-Esteve-Santa María, fueran adjudicadas a la empresa Aglomerados Andaluces por un importe de 500.998 euros Al final costó casi 70.000 euros más.

Cabe destacar que el proyecto de regeneración del eje viario se reanudó el pasado mes de febrero después de que quedaran paralizadas desde el mes de junio por el conflicto entre el Ayuntamiento y la Junta en torno a la conservación del adoquín de estas calles.

Las obras se han erigido en un verdadero suplicio para los comerciantes de buena parte del centro que han visto que el acceso a sus negocios quedaba absolutamente cortado. Autobuses y taxis no tenían acceso y la zona de las obras ofrecía un aspecto absolutamente desolado. No en vano, hubo negocios que cerraron y como manifestaron los comerciantes “quien no ha cerrado ha quedado tocado”.

Las obras provocaron la denominada ‘guerra del adoquín’ con la Junta de Andalucía

Cabe destacar que en las últimas semanas, tras largos meses en los que vecinos y comerciantes han sufrido las consecuencias de la paralización de las obras por la guerra del adoquín entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, los conductores han seguido sin saber a qué atenerse con tanto cambio de sentido en los accesos y salidas de los subterráneos que invitan al caos circulatorio en la confluencia de Corredera con Esteve.

Uno de los momentos clave de estas obras acaeció el pasado mes de junio de 2020 cuando la delegación territorial de Cultura y Patrimonio Histórico resolvió ordenar la paralización de las obras tras una inspección de sus técnicos.

Finalmente, a comienzos de diciembre, el organismo autonómico dio luz verde al reinicio de los trabajos tras la aprobación del informe elaborado por los técnicos del Ayuntamiento y de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, decisión que puso fin a más de seis meses de la paralización de los trabajos decretada por la Administración autonómica.

De otro lado cabe señalar que la calle Honda seguirá cerrada al tráfico al menos hasta el viernes día 30 del abril, y que los autobuses urbanos accedieron a la cabecera de Plaza Esteve a partir de las tres de la tarde.

Según ha manifestado el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, “hoy (ayer para el lector) es un día importante para la ciudad, abrimos al tráfico rodado el Eje Corredera-Esteve con un nuevo diseño urbano mejorando la accesibilidad”.

“Estamos impulsando con la inversión pública el impulso del centro, lo hemos realizado con San Juan de los Caballeros, plaza Vargas o calles Chapinería y El Carmen, y vamos a seguir en esa línea, de impulsar la actividad económica y el empleo y la mejora de todo el centro. Somos el Gobierno de las inversiones que está apostando por el centro histórico”. Para el gobierno de la ciudad “esta vía es fundamental para el impulso a la actividad comercial y el desarrollo económico del centro histórico y ha apostado por una estética más funcional, con un diseño de plataforma única y por la sostenibilidad, tanto en la reducción de la contaminación acústica como por la creación de un carril-bici”.

Nuevo diseño urbano

Las obras suponen un nuevo diseño urbano en línea con el modelo de plataforma única con el que se está dando unidad al entramado urbano del centro histórico, mayor accesibilidad mediante la repavimentación de la calzada y la reforma de los acerados, y una mejor ordenación del tráfico del tráfico rodado. Aporta un mobiliario urbano completamente renovado, nuevo carril bici y una estética más acorde con una ciudad moderna, y reducción del impacto acústico y refuerzo de la seguridad vial.

Cabe recordar que este proyecto del eje viario Corredera-Esteve-Santa María y Cerrón ha supuesto una inversión total de 568.160.56 euros. Ese montante estuvo cofinanciado a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (FEDER) dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) ‘Jerez 2022’, que gestiona en la actualidad el Departamento de Planes Especiales.