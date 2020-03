La asociación del centro histórico se desmarca de la consulta popular sobre el adoquinado

La asociación de vecinos del centro histórico se ha desmarcado de la propuesta realizada por el PP para que se lleve a cabo una consulta popular que decida sobre el futuro del adoquinado de las calles del centro. La asociación asegura que no sólo se desmarca de esta iniciativa sino de cualquier otra realizada por formaciones políticas, tengan o no representación en el pleno municipal y reclama que "ninguna de nuestras reivindicaciones o propuestas" sea utilizada "por partido político alguno".

Una vez más la asociación vecinal insiste en que su posición es "clara, rotunda y contundente" y subraya su apuesta por la conservación del pavimento histórico de la ciudad "sin ambages". Recuerda que la zona intramuros tiene la declaración de Bien de Interés Cultural desde el año 1982 y "así aparece registrado en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. Al formar parte el pavimento de esta área declarada Conjunto Histórico-Artístico, también goza de dicha protección".

En el caso de la plaza Esteve, aunque no forma parte de intramuros, la asociación opina que sí que se puede considerar igualmente protegida "tanto al situarse en el entorno de la zona amurallada declarada BIC como por transitar junto a un edificio singular que goza de la misma declaración BIC, como es el Gallo Azul".

Con estos argumentos, para la asociación una consulta "supondría preguntar a la ciudadanía directamente si se comete un delito contra el patrimonio o no, cosa que, aparte de ser disparatada, es absolutamente ilegal. No estamos hablando aquí de banalidades como la elección del color de los autobuses, si no de algo que afecta directamente al patrimonio, fisonomía y al propio modelo de ciudad y centro".

La asociación va más allá y afirma que "no tiene sentido" acudir a sus movilizaciones si no se ha asumido con anterioridad este supuesto y pide a los representantes políticos un mínimo de seriedad al tratar estos temas, que, a su juicio, deben ser discutidos en el pleno municipal, "en lugar de lanzar ideas más o menos ingeniosas a través de los medios de comunicación".

Los vecinos del centro histórico iniciaron hace unas semanas concentraciones todos los sábados en defensa del pavimento histórico, y el próximo día 7, a las 12 del mediodía, se volverán a concentrar en la plaza de La Asunción. También tienen convocada una manifestación para el 28 de abril, la cuarta que se lleva a cabo bajo el lema 'Salvemos el centro histórico'.