Vázquez celebra el 100% de ocupación hotelera de Jerez durante el Gran Premio

El delegado territorial de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Jorge Vázquez Calderón, ha calificado de "históricos" los datos turísticos, tanto de ocupación como de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la provincia de Cádiz durante el pasado puente del 1 de mayo.

Vázquez afirma que "la provincia de Cádiz ha vuelto a destacar una vez más como un destino preferente, respecto a otras provincias de Andalucía y de España”.

Para el máximo representante del turismo, la cultura y el deporte en la provincia, estos datos "podemos calificarlos de históricos en muchos puntos de la provincia. Por ejemplo en la ciudad de Jerez, gracias a la celebración del Gran Premio de Motociclismo, ha habido un cien por cien de ocupación, así como en otros municipios gaditanos como Chiclana, con un 94%, Arcos de la Frontera, con el 90% y Cádiz capital con un 87%.

Una media alrededor del 83% que ha repercutido en más de 101.000 pernoctaciones durante este puente de mayo”.

El delegado ha citado por ejemplo que "el domingo registramos 20.000 asistentes más que el año pasado al Circuito de Jerez, llegando a un total cercano a las 80.000 personas, lo que pone de manifiesto que se ha producido un incremento del 33% en la asistencia al Circuito jerezano, respecto al año anterior".

Vázquez ha subrayado que "estos datos mejoran las previsiones más optimistas del sector, lo que viene a corroborar que estamos en un año que puede ser el mejor en términos cualitativos y cuantitativos del turismo en la provincia de Cádiz. Esto viene a refrendar esa inercia positiva y creciente ya destacada en la pasada Semana Santa y creo que vaticina una muy buena y excelente temporada estival".

Para el delegado de Turismo "estas cifras son avaladas y respaldadas por esa celebración de este importante Gran Premio de Motociclismo en la ciudad de Jerez. Un Gran Premio que está más que consolidado en nuestra provincia. Y un Campeonato Mundial de Motociclismo que no entiende el desarrollo suyo sin su cita anual en Jerez".

Vázquez ha añadido que "desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte no solo queremos esta prueba en términos turísticos, sino también queremos convertir la ciudad del Jerez en ese "hub" del motor tan necesario y dotarla de actividad todo el año. No sólo actividad deportiva, también de actividad ligada a la formación, como puede ser de mecánicos, pilotos, etc.

Jorge Vázquez afirma que “Andalucía siempre cumple las expectativas. Andalucía, siempre responde a la llamada de 'Dorna' y evidentemente tenemos que celebrar este excelente fin de semana deportivo y turístico en la provincia de Cádiz, un fin de semana, que en Jerez, reitero, ha batido todos los récords”.

El delegado territorial concluye asegurando que “la provincia de Cádiz está de moda. La provincia de Cádiz cumple y responde a las expectativas de los que nos visitan y por supuesto esperamos y deseamos un verano muy positivo”