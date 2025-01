La banda tributo Being Floyd conmemora el 50 aniversario del disco ‘The Dark Side of the Moon’ en Jerez

El grupo tributo Being Floyd rendirá el próximo sábado día 11 de enero un homenaje a uno de los discos más vendidos de la historia de la música, The Dark Side of the Moon, de los británicos Pink Floyd. Será en la sala La Guarida del Ángel en Jerez a partir de las 23 horas.

Desde su publicación hace ya medio siglo de vida, se han vendido unas 45 millones de copias en todo el mundo de esta obra lo que la sitúa como el tercer disco más vendido de la historia, después del Thriller de Michael Jackson y el Back in black de AC/DC.

Reconocidos por su fidelidad y calidad en directo, Being Floyd es una banda tributo formada por experimentados músicos de la zona, todos con una amplia trayectoria musical y con trabajos discográficos en diferentes formaciones, especialmente de rock progresivo. Desde su creación, la banda tributo ha rendido homenaje a la música de los británicos con destacadas interpretaciones y puestas en escena como la que llevaron a cabo el año pasado con el show About Pink Floyd durante casi dos horas de duración colgando el cartel de ‘no hay billetes’ en ambas representaciones.

Ismael Colón a la batería y percusiones, Nacho Salmerón a la guitarra solista, Alberto Márquez a los teclados y voces, Javier Salmerón al bajo y José Ángel Márquez a la guitarra y voces, forman Being Floyd y para esta ocasión especial estarán acompañados por el saxo de Antonio Torres y las coros de Érika Gómez.

Durante el concierto, Being Floyd tocará íntegramente el disco ejecutando temas míticos como ‘Money’, ‘Us and Them’ o ‘Breathe’ a lo que sumarán otros éxitos de la banda inglesa como ‘The Wall’ o ‘Wish you were here’, entre otros.

Las entradas para el concierto están disponibles tanto en Mala Música como en La Moderna en Jerez y a través de la página web de La Guarida del Ángel en la sección entradas.