La bombona de butano vuelve a subir un 4,9% en marzo y se sitúa en los 13,96 euros

Facua-Consumidores en Acción informa de que la bombona de butano vuelve a subir por segunda vez en 2021 y cuesta desde el 16 de marzo 13,96 euros, un 4,9% más que en la última revisión de la tarifa en el pasado mes de enero, cuando costaba 13,31 euros.

Con esta nueva revisión, el formato estándar de 12,5 kg, cuesta 65 céntimos más que en enero de 2021 y se convierte en el precio más alto desde enero de 2019, cuando costaba 14,58 euros.

En los últimos quince años, el precio más bajo del butano ha sido el fijado en abril de 2005, 9,38 euros. Facua reclama que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que aseguren "la protección de los intereses económicos de los consumidores".

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que "lo peor es que esta subida del 4,96% del precio de la bombona podría llegar a repetirse en mayo para compensar el actual déficit de tarifa acumulado por el aumento del coste del gas y de su transporte durante los últimos meses".

Por eso OCU recomienda a las familias con dificultades económicas que al menos comprueben si tienen derecho al bono social eléctrico, ya que incluye una ayuda térmica automática por un importe de entre 29 y 124 euros al año sea cual sea la fuente de energía que se emplee y que varía según la zona climática donde se encuentre la vivienda, así como del grado de vulnerabilidad económica del usuario.

OCU estima que alrededor de 1,2 millones de hogares no disfrutan de esta ayuda aun cumpliendo los requisitos para recibirla, por lo general por no haber sido informados correctamente de su existencia. Se trata en muchos casos de hogares donde la bombona de butano es el único recurso de calefacción, bien porque no hay alternativas o porque no pueden pagar otras fuentes de energía más caras.