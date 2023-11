Dos semanas con una calle cortada en Cuartillos a causa del temporal

La calle Libar, número 5, de Cuartillos permanece cortada desde hace ya dos semanas. El paso de temporal Bernard provocó en esta pedanía la caída de árboles y ramas que fueron, en muchos casos, retiradas por los propios vecinos. Esta zona, igual que otros puntos del Jerez rural, sufrió también cortes de luz que se prolongaron casi 48 horas y que dejó a los residentes a la vez sin agua.

En esta ocasión, el coordinador de la pedanía, José Barriga, denuncia que el cierre de esta calle es debido a que la compañía telefónica "no está por la labor y no se hace cargo de eliminar o sustituir el poste dañado, que está aguantado por el cable de Endesa. Y, claro, Endesa dice que no puede hacer nada hasta que le quiten el poste".

Como consecuencia, "la calle lleva cortada más de una semana por la Policía Local, por el riesgo evidente que supone cruzar esta zona por la telaraña de cables que hay". Además, del peligro que supone una instalación así, "los vecinos están ya cansados de esta situación porque tienen que dar una vuelta grande y algunos son bastante mayores". A esto se une que "la mitad de los vecinos no tienen internet tampoco", según denuncia José Barriga.