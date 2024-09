Caos en la adjudicación de plazas universitarias del Distrito Único Andaluz

Estudiantes solicitantes de plazas en distintas universidades andaluzas han denunciado "los errores" que se están produciendo en la adjudicación de plazas del Distrito Único Andaluz tras la última lista de resultas. Los afectados, entre los que hay varios jerezanos, han alzado la voz para tratar de encontrar una solución a un problema que, a pocos días para que comience el curso, les tiene en vilo.

¿Pero qué está provocando esta asunto? El principal es que los solicitantes de plazas en universidades, tanto en Cádiz como Córdoba, Sevilla o Huelva, por citar las más próximas, "no se han movido en el puesto de sus solicitudes, cosa imposible puesto que otros que estaban por delante sí lo han hecho en el mismo grado y en la misma universidad".

Además, estos errores han provocado que los solicitantes de plaza "hayan aumentado su puesto en la lista de espera incluso hasta 100 números, es decir, se han quedado mucho más lejos que en la anterior resulta. Nos consta por parte del DUA de que esto no es posible que suceda, ya que, como mucho, aumentan 1 o 2 puestos", asegura Lucía, una de las jerezanas afectadas.

Asimismo, las consecuencias tienen que ver con que hay algunos solicitantes que "comparten el mismo número en la lista, en la misma Universidad y en el mismo grado, estando en el mismo cupo de acceso"; y que personas "con notas inferiores están por delante en la lista de otros que tienen notas superiores, en el mismo cupo, carrera y universidad".

Otro de los errores afecta a las personas que el pasado 26 de julio rechazaron seguir en la lista de espera de ciertos grados, personas que no deberían estar en las listas pero que sí lo están, "y lo peor que a algunos que lo rechazaron en su día, han llegado a entrar y por tanto, están obligados a matricularse si quieren continuar en la lista de espera".

Los estudiantes denuncian también una "sobreadmisión y sobrematriculación de solicitantes en numerosas carreras de diferentes universidades públicas andaluzas" y lamentan que esta situación está descuadrando toda su planificación puesto que "muchos de nosotros ya contábamos con alojamiento en otras ciudades, transporte, etc. Y encontrar todo ello a estas alturas es una tarea muy complicada. La solución que nos han prometido no estará disponible hasta, se supone, la siguiente resulta (13 septiembre), cosa que complica aún más las cosas puesto que hay Universidades que comienzan antes. Además, eso significa que esta resulta ya no sería válida porque los puestos en las listas no son reales, por tanto contaríamos con una resulta menos de las prometidas".

Lo más grave, según asegura Lucía, "es que ayer martes nos han comunicado que ahora mismo hay overbooking de plazas, es decir, que se ha matriculado a más gente de las plazas que se ofertan".

Los afectados exigen con urgencia a la Junta de Andalucía, responsable del Distrito Único Andaluz, que "publiquen todas las listas de espera y otra con todas las matriculaciones en la que se ponga la nota de acceso, el cupo y los últimos dígitos del DNI o el número único de solicitud, como se hacen en otras CCAA; una especificación clara del número de plazas ofertadas en cada uno de los grados, ya que en la web dice una cosa y en consultas privadas dicen otra; y que "comuniquen públicamente que han cometido un error a todos los solicitantes y matriculados a los que haya afectado, y que les informen de su derecho a alegar".

Asimismo, solicitan que "que se añada una última resulta para compensar los problemas causados con esta, ya que el problema en sí se arrastra desde la primera adjudicación. En la última resulta (26 julio) prometieron que para septiembre estaría solucionado y al revés, está todo más caótico".