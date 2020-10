Avalancha de cancelaciones en los hoteles de la ciudad por el confinamiento

El presidente de los hosteleros provinciales, Antonio de María, responde a la gallega cuando se le pregunta por el panorama que espera a los hoteles de la ciudad para este puente de Todos los Santos: “¿Quién se va a hospedar en Jerez, en una ciudad confinada?”. Según apunta el presidente de Horeca “el puente se ha venido abajo de forma irremisible” y destaca que las previsiones de la patronal apuntaban a una ocupación del 50% “que finalmente se va a quedar en nada”.

Tras conocerse el confinamiento de Jerez “se ha anulado todo”, destaca De María quien añade que “a lo máximo que se puede aspirar es que se aloje algún que otro profesional con permiso de movilidad que recale en la ciudad, pero serán muy escasos los casos si es que se dan”.

El golpe a los hoteles es “brutal” resume el presidente de los hosteleros que sigue especialmente disconforme “porque no se ha contado con el sector para adoptar esta decisión”. Entre otras cuestiones entiende que esta medida “se podría haber adoptado desde el martes. En este caso estamos anteponiendo la lógica al sentido común. Damos una imagen fatal anulando estos días reservas de hace meses cuando el propio Gobierno de España reconoce que sólo el 3,5% de los contagios se han producido en el sector de la hostelería”.

De otro lado alerta del limbo en el que se ha quedado el sector de la comida a domicilio, que no es un elemento de contagio por la rapidez con que se desarrolla el mismo. “Nadie se ha acordado de eso, si se puede o no se puede. Nadie ha dicho nada. Ya digo que no se ha contado con nosotros...”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles de Horeca, Stefan de Clerck, confirma que “todas las reservas se están cancelando, este puente va a ser un absoluto desastre. Podemos entender que a nivel de salud es efectivo pero a nivel económico hace muchísimo daño a un sector muy importante. Consideramos que este confinamiento podría haber sido más light”. Un factor importante que recuerda De Clerck fue “la desastrosa concentración de personas en la Sierra” durante el puente de octubre y que sin duda ha influido.

Pese a todo los hoteles de la ciudad no han optado por el cierre. Gran parte de su esfuerzo se centrará en los restaurantes, que mantendrán abiertos “con la esperanza de que al menos nos ayuden a recuperar algo de lo perdido”, “tal y como haremos en nuestros establecimientos, como en la terraza AD 35 del Hotel Jerez”.