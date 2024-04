Crisis en el PSOE de Jerez: Los que siguen con Mamen Sánchez y los que han dimitido

El 8 de febrero de 2022 Mamen Sánchez fue reelegida secretaria local del PSOE. El partido se encontraba camino de cumplir su séptimo año de gobierno y confiaba en mantener la Alcaldía en las municipales del año siguiente. Aquella cita congresual fue muy distinta a la que se celebró cuatro años antes donde Sánchez se hizo con la secretaría local del partido. En esta ocasión, solo hubo una candidatura, que se calificó de “integradora” al incluirse a militantes que no la habían respaldado tiempo antes. Esta recibió el beneplácito del 97% de la asamblea; eso sí, la participación no llegó ni al 20% del total de militantes.

Entonces, se conformó una ejecutiva de 55 miembros con una presidencia, una secretaría general, dos vicesecretarías, una secretaría de organización, una portavocía, cuatro coordinaciones de área, más de una treintena de secretarías y una decena de vocalías. Sin embargo, dos años después, aquella ejecutiva ha saltado por los aires.

El pasado viernes, 25 miembros comunicaron su dimisión, unas renuncias que se suman a las tres que ya se había producido tiempo antes —según la versión apuntada por los críticos—. En cambio, la ejecutiva provincial solo reconoce 27 vacantes ya que entiende que la renuncia realizada por la representante de Juventudes Socialistas no debe contarse ya que no es un miembro elegido, sino que forma parte de este órgano por el cargo que ostenta. El número no es baladí puesto que

A pesar del elevado número de dimisiones, y la patente crisis interna que ha aflorado menos de un año después de perder la Alcaldía, Mamen Sánchez continuará al frente del partido. La ejecutiva provincial, de la que es presidenta, le ha encomendado que siga como secretaria, reconfigure la ejecutiva y lleve a la formación hasta el próximo congreso, que aún no tiene fecha —si no se fuerza el adelanto, no se celebrará hasta dentro de varios meses puesto que primero deben desarrollarse los congresos federal, regional y provincial—.

En cambio, el grupo crítico con Sánchez ya ha anunciado que recurrirá a los órganos superiores ya que entiende que se ha producido la dimisión de más de la mitad de los miembros de la comisión ejecutiva local por lo que corresponde, según los estatutos, nombrar una gestora y celebrar un congreso local en un plazo de 90 días.

Por el momento, Sánchez tiene la encomienda de seguir adelante. Para ello, deberá cubrir en los próximos días algunos de los puestos que han quedado vacantes por las dimisiones. Los estatutos del PSOE, así como el reglamento que los desarrolla, establece un número determinado de tres miembros, pero sí apunta algunos puestos que obligatoriamente deben estar cubiertos, entre ellos la secretaría de organización y la de política municipal. Y estos dos últimos, se encuentran vacantes actualmente, según los datos recabados por este periódico. Así, la secretaría de organización estaba en manos de Israel Pérez, que es uno de los que dimitió el pasado viernes. Mientras, la secretaría de política municipal estuvo asignada a Luis Flor, que renunció meses atrás cuando también descartó coger el acta de concejal que le correspondía.

Entre los 28 que han dimitido, ya sea ahora o con anterioridad, se encuentran el presidente local de la formación, Casto Sánchez; Carlos Dorante, que es uno de los dos vicesecretarios generales; el coordinador institucional, Rubén Pérez; y algunos responsables de secretarías como Isabel Gallardo, Antonio Fernández Ortega, Laura Márquez o Juan Manuel García Bermúdez, entre otros. También han renunciado José Antonio Romero López, Inmaculada Fernández, Juan J. García Torres, Antonio Junguera, José Manuel Díaz, Laura Márquez, Javier Caro, Antonio Pérez Chacón, Carlos Benítez o Julia Mora, entre otros.

Mientras tanto, los integrantes del grupo municipal del PSOE se mantienen en la ejecutiva dirigida por Mamen Sánchez, aunque próximamente deberá concretarse si continúan en los cargos o asumen nuevas responsabilidades dentro de la reestructuración. En la actual ejecutiva, Carmen Collado es vicesecretaria general; Jesús Alba es portavoz; José Antonio Díaz está al frente de la coordinación del área de políticas ciudadanas; y Susana Romero tiene la secretaría de diversidad. También se mantienen la coordinadora del área social, Ainhoa Gil y el de comunicación, Alberto Pozo; así como casi una veintena de responsables de secretaría, entre los que hay exconcejales como Esther Mayolín, Irene Canca o Abraham Granadino. También prosiguen Luis Pérez, maría García, Alejandro Olivero, Gabriel Fabregat, Alberto Garrucho, Inma de la Corte o Francisca Llamas, entre otros.