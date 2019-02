La falta de médicos y la recuperación del poder adquisitivo saca de nuevo a los profesionales a la calle

Los médicos de Jerez secundaron esta mañana las protestas convocadas a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y salieron a las puertas del hospital y de los centros de salud para reclamar que no haya más recortes de médicos y la recuperación de los derechos perdidos.

Ya el pasado año se llevó a cabo con las mismas reclamaciones una concentración en Madrid, en concreto el 21 de marzo, ante las puertas del Ministerio de Sanidad, que acabó en una marcha hasta la sede del Congreso de los Diputados. "En ese momento en el Gobierno estaba el PP y ahora está el PSOE, pero las demandas siguen siendo las mismas", indicó el presidente del Sindicato Médico de la provincia, Pedro Calderón, durante la concentración en el hospital. "Hay que volver a inyectar dinero suficiente del PIB para la sanidad, que es un problema en toda España y a la vez los médicos reivindicamos el poder adquisitivo perdido después de estos años de recortes, así como mejoras en la atención, más personal y mejores medios".

El sindicato estima que los médicos han perdido en estos años un 33% de poder adquisitivo y asegura que las pagas extraordinarias en la actualidad todavía no se han restituido de la misma forma que en el periodo anterior a la crisis. "Los médicos ahora mismo cobramos menos que el grupo B que son los enfermeros, en el concepto de pagas extraordinarias. Inaudito".

Por otro lado, Calderón señaló que las diferencias retributivas de los médicos en las diferentes comunidades autónomas, ha provocado que "muchos de nuestros médicos se hayan ido bien a otros países o a otras comunidades porque les pagan mejor que en Andalucía, que es la última en la retribución de los facultativos". Eso explica, según el sindicato, que haya un déficit importante de médicos. "La población no sabe en qué niveles de asistencia estamos, porque es que no hay médicos".

A nivel de la comunidad autónoma el Sindicato Médico Andaluz, que el pasado noviembre inició una serie de movilizaciones para la mejora de la Atención Primaria, aún no ha mantenido contactos oficiales con el nuevo consejero de Salud, Jesús Aguirre, pero según Calderón, "tenemos la tranquilidad en principio de que está informado. Ha sido vicepresidente del Sindicato Médico, miembro del Consejo General de Colegios de Médicos. Este señor tiene una gran formación y es conocedor de todos los problemas y tenemos mucha ilusión en que empiece a resolverlos". Agregó que ha adquirido un compromiso para poner en marcha algunas medidas de forma rápida y "para otras nos ha pedido más tiempo, pero todavía no ha habido contactos oficiales".

En cuanto a la falta de pediatras, que en algunos casos ha llevado a la recogida de firmas por parte de padres, el responsable del Sindicato Médico provincial manifestó que se trata de un problema de planificación. "No se ha planificado bien, en toda España, pero en Andalucía es peor. Lo que ocurre en los centros de salud de Jerez no es algo aislado, está generalizado. Hay que recordar que en Navidad sólo se dejaron pediatras en tres centros y en uno de ellos enfermó una pediatra, por lo que quedaron dos. La situación es caótica".

El sindicato profesional subraya que además de pediatras, faltan médicos en las Urgencias, y también especialistas. "Hay que empezar a construir la sanidad de nuevo. La han dejado como un solar y no puede seguir adelante con esta situación y una planificación que no existe. En el hospital hay que poner a trabajar los quirófanos con más profesionales para salir de las listas de espera, al igual que se necesitan más medios para pruebas diagnósticas". El delegado sindical en el hospital, Rafael Iglesias, agregó que desde 2012, año en el que comenzaron los recortes, casi todos los servicios del hospital tienen un déficit de dos o tres médicos menos con respecto a lo que había aquel año. "Todos los servicios están menos dotados. Los que se jubilaban sólo contrataban una parte, un 10%, luego un 50% y ahora ya no, se contrata el 100%, pero lo perdido no se ha recuperado".

Las concentraciones de esta jornada han sido el inicio de más movilizaciones a nivel nacional, que culminarán en una manifestación en Madrid el próximo 7 de marzo, a las 12 de la mañana.