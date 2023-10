La hora bruja de Miguel Ángel Jaén

"Me coges precisamente ahora trabajando en un poema. Todos los días me siento a las nueve de la mañana a escribir. Todos. Incluidos fines de semana". Miguel Ángel Jaén Esquivel es médico jubilado, "afortunadamente". Escritor "desde siempre", ha publicado un nuevo libro de poesía, 'Cuando muere el ocaso', a beneficio de la Asociación Obispo Rafael Bellido Caro

"Un libro intimista en el que se hablan de temas como la vida, la muerte, el amor... Porque yo digo que cuando muere el ocaso es cuando aparecen las cosas más hermosas, más bonitas. Cuando viene el ocaso, para muchos llega la noche, pero para mí es cuando resucitan los recuerdos, la belleza, en definitiva, la poesía. Es mi hora bruja, la que más me gusta y que me ha inspirado para muchos de los poemas que vienen en el libro", cuenta el autor.

Los poemas se han inspirados también en apuntes personales, cuestiones filosóficas, las rosas, los besos, el amor, la ternura... "Es un libro muy variado que puede gustar mucho. De hecho, la primera edición se ha vendido muy bien. Creo que he hecho un trabajo digno".

'Cuando muere el ocaso' es el cuarto libro de Jaén. En su haber tiene 'A la luz de mediodía', 'Entre azahares y plazas' y 'Se equivocó San José'. Miguel Ángel escribe desde que era niño. Con 12 años presentó su primera redacción en su colegio, La Salle. Es además un gran lector, "sí, devoro libros, ya sea de poesía como de prosa, sobre todo, me encanta la novela histórica". Gran colaborador de los belenistas y hermandades de Jerez, le han ofrecido dar el pregón de Semana Santa en alguna ocasión, "un toro que no me atrevo a torear", reconoce. "Soy escritor intimista para mí y para mis amigos, que son los que me han animado a publicar. Y aquí estoy, y más si es por algo benéfico".