El incendio en la planta de reciclaje de Las Calandrias, extinguido casi 24 horas después

Sobre las tres y media de esta tarde, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha dado por extinguido el incendio que se originó en el interior la planta de reciclaje y compostaje de Las Calandrias, en el paraje de Bolaños. Han sido casi 24 horas de intervención para acabar con el fuego que se originó en una montaña de plásticos y envases que estaba situada junto a la nave de acopio de materiales.

Desde esta corporación se ha apuntado que únicamente se han producido daños materiales,. En un principio se temió no solo que se extendiera a otras zonas de este equipamiento sino especialmente a un depósito de gasoil que estaba próximo. No obstante, el fuego pudo controlarse en las siguientes horas, aunque ya entonces se avanzó que la intervención se extendería durante la madrugada debido al material que estaba ardiendo (latas y plásticos fundamentalmente). También hubo suerte de que el viento que hubo ayer no propiciara la propagación hacia otras zonas o, incluso, para la zona exterior del recinto donde hay algo de vegetación y plantaciones agrarias.

Eso sí, en los primeros momentos se generó una enorme columna de humo negro que fue bien visible desde distintos puntos de la provincia. No obstante, las autoridades señalaron que esta no era tóxica para la población.

Una vez controlado y acotado el incendio, los efectivos del parque de bomberos se encargaron de controlar la quema de residuos esperando a que el material acumulado se fuera consumiendo, una intervención que se hizo en paralelo a las labores de refresco de su perímetro para que evitar que el incendio se extendiera. Para ello también se utilizaron máquinas retroexcavadoras para ir agrupando estos restos y, de este modo, acelerar su quema controlada.

Camiones saliendo de Las Calandrias. / Manuel Aranda

En las primeras horas de la intervención se movilizó un importante dispositivo conformado no solo por bomberos del parque de Jerez sino también de El Puerto, además del Infoca, Policía Local y Protección Civil de Jerez. Además, los ayuntamientos de Jerez y Arcos cedieron unas cubas de agua para facilitar las labores de extinción.

La planta de tratamiento de Las Calandrias recibe anualmente unas 172.000 toneladas de residuos y unas 3.000 toneladas de envases ligeros, según datos del Ayuntamiento, no solo de Jerez sino de otras localidades de la provincia. Actualmente, este equipamiento de propiedad municipal está gestionada por la compañía FCC mediante una concesión de servicio público. A pesar del incendio, la actividad no se ha parado en esta instalación, aunque claro está condicionada a las labores de extinción.