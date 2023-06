"Jerez va a entrar en una nueva etapa de consenso y concordia"

María José García-Pelayo será investida alcaldesa de Jerez el próximo día 17. Será la tercera vez que reciba el bastón de mando de la ciudad y la segunda que gobierne con mayoría absoluta tras la incontestable victoria obtenida el pasado 28 de mayo.

En esta entrevista, la regidora electa insiste en que será "exigente" con todas las administraciones públicas, incluida la Junta, gobernada por el Partido Popular, para conseguir proyectos para Jerez —de hecho quiere que el presidente andaluz, Juanma Moreno, visite la ciudad en próximas semanas—. Reitera que buscará el consenso con todos los organismos públicos, partidos políticos y sindicatos y que será un mandato de "concordia".

Anuncia, además, que el Gobierno andaluz ya trabaja en la reapertura del centro de formación de San Juan de Dios, que se destinará a ser un centro referente de la formación en el sector aeroespacial, y que ya se ha avanzado mucho en los contactos para ceder los terrenos donde poder construir la futura ciudad de la justicia.

García-Pelayo confirma, además, la composición de su gobierno. Por citar algunos, Agustín Muñoz será el primer teniente de alcaldesa y delegado de Presidencia. Jaime Espinar gestionará el grueso de los servicios públicos municipales. Francisco Delgado asumirá el área económica y Belén de la Cuadra, Urbanismo.

Miembros de su partido ya auguraban durante la campaña electoral que obtendría una mayoría absoluta el pasado 28 de mayo porque decían que tenían encuestas que así lo apuntaban. ¿Se creía entonces esos sondeos?

Soy una política que no se cree las buenas encuestas y que sí se cree las malas. En esta ocasión, teníamos varias encuestas que eran favorables, aunque no tendía a creérmelo. Pero sí notaba en la calle las ganas de cambio. Hemos trabajado mucho porque había que vencer a las encuestas.

¿A qué factores atribuye la mayoría absoluta que obtuvo el pasado 28 de mayo en Jerez?

Ha sido una suma de varias cosas. Había unas ganas de cambio en Jerez, que se suman a las ganas de cambio que hay en España. En Jerez, hay una sensación de abandono, de dejadez, fundamentalmente en limpieza, seguridad y vivienda, que son las principales cuestiones que nos trasladaban los ciudadanos. Y también ha sumado el descontento hacia el sanchismo. Pero estoy convencida de que también ha influido el gran equipo que llevamos. Hemos conseguido despertar la ilusión con un proyecto y un equipo unido con ganas de cambiar la ciudad. No hay una sola causa, sino que han sido varias.

El ‘efecto’ Juanma Moreno también habrá influido...

Lo dije muchas veces durante la campaña. El cambio en Andalucía ha funcionado por lo que ahora hay que hacer el cambio en Jerez y esperemos que a partir del 23 de julio también se produzca el cambio en toda España con [Alberto Núñez] Feijóo. Todo suma. Y tampoco podemos olvidar el trabajo que ha venido haciendo el PP en la ciudad durante los últimos años. Ha sido un partido que siempre ha estado unido y con muchísimas personas que, de forma silenciosa, han estado trabajando. Hemos hecho un gran equipo que ha trascendido a la candidatura y que ha provocado la ilusión en la ciudadanía. Nuestro proyecto ha dado respuesta a las ganas de cambio que hay en la ciudadanía. La gente sabe lo que vota y ahora tenemos una gran responsabilidad, que no es otra que no defraudar a la amplia confianza que hemos recibido. No nos ha votado solo el votante tradicional del Partido Popular, sino también personas que antes ha votado otras fuerzas políticas como el socialismo y que se han dado cuenta de que el 'sanchismo' en Jerez y en España no es bueno.

¿Considera que ha logrado recuperar el voto del centro-derecha que anteriores comicios se había ido a otras fuerzas políticas?

Todo suma. Hemos lanzado un mensaje que es el de una nueva forma de hacer política, sin enfrentamientos. Somos un proyecto sin siglas porque lo que Jerez necesita ahora mismo es un equipo que trabaje por esta ciudad y que sea capaz de unir a los ciudadanos. Esta ciudad necesita no solo un equipo de gobierno unido, que garantizo que lo va a tener, sino también una ciudadanía unida en torno a todas las instituciones para levantarla de una vez por todas. Nuestro reto no es solo trabajar por Jerez. Tenemos que conseguir que todos los jerezanos estén unidos en torno al proyecto que hemos presentado.

La pasada semana mantuvo una conversación telefónica con la alcaldesa en funciones, Mamen Sánchez. ¿De qué hablaron?

La llamé el martes de la semana pasada porque gobernar la ciudad es mucha responsabilidad. Muchos medios me están preguntando qué voy a hacer el primer día. Pues ese primer día hay que prepararlo y, para poderlo preparar, hay que saber cómo está el Ayuntamiento. En primer lugar hablamos sobre los resultados electorales y para agradecer la campaña limpia que han realizado todos los grupos políticos. Y luego le comenté que hay temas en los que nos gustaría empezar a trabajar desde el minuto uno. Me dijo que están elaborando un documento sobre el estado de los proyectos y nos hemos emplazado a la semana que viene. No obstante, nosotros ya estamos trabajando en algunos asuntos porque Jerez no puede perder el tiempo.

¿Aprecia colaboración del ejecutivo saliente?

Veremos el documento. Pero, más que papeles, necesitamos conversaciones con los técnicos. Ahora bien, más allá de eso, y como ya dije en una entrevista con este medio durante la campaña electoral, somos un gobierno que no va a mirar al pasado, sino que va a trabajar por el futuro de la ciudad. Por eso, no vamos a valorar cómo será el traspaso.

Pero la alcaldesa sí le ha reprochado que usted no hizo un traspaso de poderes hace ocho años...

Es muy simple lo que ocurrió y lo explico. Las elecciones de 2015 fueron ganadas por el Partido Popular y aspirábamos a seguir gobernando. De hecho, al pleno de investidura mi partido presentó mi candidatura porque esperábamos que se dejara gobernar a la lista más votada. Pero el PSOE hizo un pacto a última hora con otras fuerzas de izquierdas para que no siguiera gobernando el PP. En ese momento, nadie hubiera entendido que nosotros hubiéramos hecho un traspaso de poderes cuando habíamos ganado las elecciones. Yo entonces pedí que gobernara la lista más votada, pero el PSOE dijo que no y se encerró para cerrar unos pactos cuyos resultados ya hemos visto que no han conducido a grandes éxitos después de ocho años.

¿Qué diferencia percibe de la ciudad que dejó en 2015 y de la que recibe ahora en 2023?

Nosotros hicimos un gran esfuerzo en los dos primeros años en la legislatura de 2011 a 2015 donde normalizamos la situación económica del Ayuntamiento. Y luego se ha continuado la senda de la normalización. Aún recuerdo que la misma noche que tomamos posesión en 2011 nos tuvimos que ir a reunirnos a El Portal con los trabajadores de la limpieza porque estaban en huelga. Por aquel entonces no se pagaban las nóminas de los trabajadores municipales y, gracias al esfuerzo realizado, logramos normalizar su pago. En 2011, la ciudad estaba a oscuras porque habían robado gran cantidad de cableado de cobre y teníamos un grave problema con los autobuses. Pero, dos años después, conseguimos normalizar la situación. Es verdad que la situación se ha normalizado, pero eso no quiere decir que los problemas se hayan resuelto. Seguimos siendo el segundo ayuntamiento con más deuda de España, pero esta situación no va a ser un problema para que los servicios públicos mejoren. Por eso no me explico que, aunque todo esté normalizado, la ciudad esté sucia.

Ya avanzó durante la campaña electoral cómo será el reparto de concejalías entre los miembros de su próximo gobierno. ¿Ha decidido variarlo tras las elecciones?

Seguimos trabajándolo y, tal y como anuncié, Agustín Muñoz será el primer teniente de alcaldesa y delegado de Presidencia. Asumirá, como ya dijimos, la coordinación del gobierno y la concejalía del centro histórico de la ciudad. A partir de ahí, el resto de delegaciones será como las hemos ido trasladando. No habrá cambios y todos ya están trabajando en sus respectivas áreas.

Si el PP consigue hacerse con el gobierno de la Diputación, ¿contempla variar el reparto que tiene previsto hasta el momento?

Tenemos tres diputados provinciales de Jerez que podrán ser miembros del gobierno de la Diputación. Vamos a intentar que ocupen áreas que no condicionen ni el trabajo en Diputación ni en el Ayuntamiento de Jerez. Vamos a intentar que no haya ningún tipo de incompatibilidad en el funcionamiento diario para que puedan trabajar en ambos.

¿Ya ha pensado quiénes serán los tres diputados provinciales del PP por Jerez?

Todavía no lo hemos decidido. Pero estoy bastante confiada en que el PP pueda volver al gobierno de la Diputación, algo que sería muy bueno para Jerez teniendo en cuenta lo grande que es nuestra zona rural. No hay que olvidar que 30.000 jerezanos viven en la zona rural por lo que también seremos exigentes con la Diputación, gobierne quien gobierne. Trabajaremos mucho por la zona rural porque se lo merece.

¿Tiene pensado ya a quiénes pondrá al frente del Teatro Villamarta y del Circuito de Velocidad?

Aún no. En cuanto al Teatro Villamarta, tengo pendiente un encuentro con Isamay Benavente, que se va del teatro, para hablar de Fundarte. Y también tenemos que reunirnos para ver nuestro aterrizaje en Cirjesa. Lo que sí tenemos claro es que, si la cultura va a ser uno de los protagonistas del próximo mandato, el Villamarta tendrá un papel esencial por lo que su gestión hay que potenciar. No solo hay que intentar tener una programación de calidad sino también accesible a todos. Mientras, con el Circuito vamos a celebrar su 40 aniversario con un proyecto que ya tenemos prácticamente definido. Le digo que este gobierno no va a hacer proyectos que se hacen y se agotan en un día o en un año, sino que tenemos intentar definir las grandes potencialidades de Jerez y sus grandes eventos para consolidarlos en el tiempo. No vamos a tener más 'Jerez 2002' donde hubo un evento, se hizo y, si te he visto, no me acuerdo. Aquí vamos a trabajar en promocionar el evento, realizarlo y alargarlo en el tiempo con una dinámica de actos posteriores. Jerez tiene que ser una ciudad del motor los 365 días del año, por lo que el 40 aniversario de la apertura del Circuito puede ser una justificación muy buena para consolidarnos de por vida como ciudad del motor. Y está claro que tenemos que involucrar más a la Junta de Andalucía en Cirjesa.

¿Este va a ser el mandato donde la Junta amplíe su participación y de una vez se implique en la gestión del Circuito?

A nosotros nos han criticado mucho durante la campaña cuando decíamos que ya estábamos trabajando con la Junta en distintos proyectos. Esa es nuestra obligación, tener un proyecto de ciudad definido. Y tenemos claro que el Circuito es uno de los ámbitos en los que hay que colaborar. Y colaborar significa trabajar de la mano e incorporar a la Junta en el día a día de Cirjesa. Si eso significa que tiene que ampliar su participación, nosotros no vamos a poner inconveniente alguno. Contar con el paraguas de la Junta de Andalucía no es solo importante para el Circuito, sino también para Jerez. Hemos visto que Madrid ha presentado un proyecto para hacer un circuito urbano para la Fórmula Uno. Jerez no puede tener un equipamiento como el circuito y quedarnos con los brazos cruzados esperando a que nos lleguen pruebas. Hay que ir a buscarlas con el apoyo del resto de administraciones para conseguir esas metas.

¿Qué primeras decisiones adoptará a partir del día 17 cuando sea investida alcaldesa?

Está claro que tienes que iniciar una ronda de respeto institucional con los distintos colectivos y entidades de la ciudad. Hay que llevar a Jerez al despacho de Alcaldía, que para eso es el ayuntamiento de todos los jerezanos. Me gustaría, aunque pille un momento complejo por las elecciones, mantener reuniones tanto con el presidente de la Junta como con los consejeros. De hecho, vamos a intentar que venga el presidente de la Junta antes de las elecciones. Y, una vez pasadas las elecciones, invitaremos al próximo presidente del Gobierno de España, que esperemos que sea Feijóo. Quiero aprovechar para lanzar un mensaje de tranquilidad: todos los proyectos que se estén desarrollando ahora y sean buenos para la ciudad seguirán su curso. Y, a su vez, arrancaremos proyectos nuevos que son necesarios para la ciudad. Un ejemplo, el otro día volví a hablar con el consejero de Justicia y ya hemos conseguido que se incluya la ciudad de la justicia de Jerez dentro de los nuevos proyectos a ejecutar. Pronto vendrá a Jerez para empezar a trabajar en este proyecto tan importante y terminar de definir el suelo que se necesita. Y tampoco podemos olvidar que la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios se han marcado de plazo el 30 de junio para presentar un proyecto de polo aeronáutico en el Aeropuerto. Este es uno de los grandes proyectos que puede generar empleo en la ciudad. Y le puedo adelantar que este proyecto va a ir de la mano de la reapertura del centro de formación de San Juan de Dios.

Explíqueme más sobre la reapertura de San Juan de Dios...

El compromiso que hemos asumido es que cada proyecto que se ponga en marcha en la ciudad tenga una pata de formación. No tiene sentido que se apueste por un polo aeronáutico y que la gente de Jerez no pueda trabajar en él porque no ha tenido formación. Así, que se va a reabrir el centro de formación de San Juan de Dios para que pase a ser un centro de referencia nacional de formación aeroespacial. Ya hemos empezado a trabajar en ello antes de las elecciones. Y no podemos olvidar tampoco que el consejero de Turismo ya ha avanzado que se trabajado en un proyecto en Sementales para ampliar la Real Escuela de Arte Ecuestre. Aunque hayamos sido muy criticados por ello, desde hace meses estamos trabajando en proyectos buenos para Jerez con la Junta de Andalucía que nos va a permitir ir muchos más rápidos. Este gobierno no parte de cero, sino que parte de un trabajo ya realizado que nos va a permitir ganar tiempo porque Jerez no puede esperar.

Tampoco puede esperar el centro histórico...

Sin duda. Pero nuestra idea no es limitarnos solamente a arreglar tal o cual calle. Tenemos que definir qué centro histórico queremos tener y empezarlo a ejecutar por fases. Hay que trabajar en proyectos de rehabilitación, sociales, culturales, urbanísticos, comerciales... Hay que hacer vivienda residencial y habrá que regular las viviendas turísticas antes de que nos coma el problema.

El primer pleno que suele celebrarse cada mandato es el denominado de organización donde, entre otras cuestiones, se aprueba el reparto de representación entre los grupos de la oposición. ¿Tiene ya pensado qué va a plantear el PP teniendo en cuenta que no necesita de negociación para aprobarlo?

Nosotros no vamos a hacer lo que hicieron con nosotros. Respetaremos a la oposición desde el primer momento. Porque ellos no actuaran bien con nosotros, nosotros no tenemos que actuar igual. Tenemos que abrir una nueva etapa política en la ciudad de consenso y concordia; por eso, los primeros tenemos que ser los primeros en dar ejemplo.

Por lo tanto, y hablando claro, todos tendrán su representación en empresas municipales y demás órganos municipales...

El que les corresponda por su representatividad, algo que no hicieron con nosotros.

Otra de las primeras decisiones es la asignación de sueldos de los concejales. ¿Habrá subida?

Este gobierno no va a suponer un incremento del capítulo de gastos de personal. No lo fuimos en 2011 donde hubo, incluso, hasta dos concejales que ni siquiera cobraron del Ayuntamiento.

Cuando llegue al gobierno, y una vez se celebren las elecciones sindicales en el Ayuntamiento, su gobierno tendrá que retomar la negociación del convenio colectivo de los laborales municipales. ¿Ve factible cerrarlo pronto?

Es importante para la ciudad que haya paz social y estabilidad institucional con otras administraciones públicas, con los partidos políticos y con la plantilla municipal. Nos sentaremos con ellos, no solo con los laborales, sino también con los funcionarios, con la plantilla de ayuda a domicilio, parques y jardines, limpieza, autobuses... No es el mismo escenario de cuando gobernamos entre 2011 y 2015, aunque, insisto, en 2013 logramos normalizar la situación. Ofrecemos manos tendida a los sindicatos para conseguir paz social.

Actualmente está pendiente de concretarse una refinanciación de la deuda municipal...

El Ayuntamiento de Jerez sigue siendo el segundo con más deuda de toda España. Y lo que hacemos es darle patadas hacia adelante por lo que es un tema que en algún momento habrá que abordar. Sí le digo que voy a luchar por conseguir un trato especial para Jerez porque tenemos una realidad geográfica que hace que la prestación de servicios públicos sea mucho más costosa que a otras ciudades. Eso tiene que tener una respuesta por parte de las administraciones porque no podemos tener el mismo trato que otros ayuntamientos que tienen a toda su población en cinco kilómetros cuadrados.