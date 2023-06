Las claves de las elecciones municipales en Jerez

Hace justo una semana, el Partido Popular cosechó una incontestable victoria en las elecciones municipales en Jerez. Así, obtuvo más de 40.000 votos, casi 16.000 más que cuatro años antes, que se han traducido en 14 concejales y que garantizan que el próximo día 17 María José García-Pelayo sea investida alcaldesa de la ciudad al no tener que depender del apoyo, ya sea explícito o implícito, de otras formaciones políticas.

El incremento de la participación, la buena tendencia a nivel nacional y autonómico, la caída de Ciudadanos y el estancamiento del PSOE son factores que, sin duda, contribuyeron a que la formación popular vaya a regresar ocho años después a la zona noble del Consistorio jerezano.

El incremento de la participación

El pasado domingo, se rompió la tendencia a la baja que se había producido en los comicios locales celebrados entre 2011 y 2019. Así, fue a votar el 56,3% del censo, cuatro puntos porcentuales más que hace cuatro años (unos 8.300 electores más). La participación se incrementó en todos los distritos en los que está dividida la ciudad y tanto la división censal que engloba a la avenida Alcalde Álvaro Domecq y zona norte, además del Jerez rural, volvieron a ser los enclaves con menos abstención —en el primero creció 3,6 puntos porcentuales y en el segundo, dos puntos—.

Ahora bien, estas no fueron las zonas donde más creció el porcentaje de personas que acudieron a votar. Estas se localizaron en la zona sur, que tuvo una participación de 4,9 puntos porcentuales superior a la registrada en 2019, y la zona este, con 4,4 puntos porcentuales.

Ahondando en el escrutinio por secciones censales (un distrito está conformado por varias secciones y estas, a su vez, tienen asignadas una, dos o tres mesas cada una), solo en 23 de las 167 en las que está dividida la ciudad decreció el porcentaje de participación en comparación con 2019. Así, en La Liberación bajó casi 30 puntos porcentuales y en El Torno, casi 13 puntos. Mientras en el resto de mesas que aumentó la abstención no pasó más allá de los cuatro puntos porcentuales en la comparativa con la convocatoria electoral de 2019.

En el lado del contrario, los enclaves con más participación (con porcentajes por encima del 70%) volvieron a ser Torrecera (86%), Nueva Jarilla, el entorno de la avenida Domecq (Manuel de la Quintana, Fermín Aranda y La Yeguada) y la calle Santo Domingo, entre otras. Eso sí, y a pesar de que en casi todas ellas aumentó el número de papeletas escrutadas, hubo otras zonas donde porcentualmente creció más en participación. Fue el caso del Pago de San José, donde se incrementó más de 22 puntos porcentuales, en varias mesas de San Telmo (aumentó más de 18 puntos), en Sherry Golf (unos 16 puntos más) o en San Telmo Nuevo, Mopu, algunas mesas de San Benito, La Canaleja y San José Obrero, entre otras (unos 10 puntos porcentuales más). Ahora bien, muchas de estas mesas suelen estar entre las más abstencionistas.

Claro está, el principal beneficiario de este incremento de participación fue el Partido Popular al mejorar sus resultados respecto a 2019, circunstancia que le permitió ser la fuerza más votada en muchas de ellas, salvo en las mesas de la zona rural, de San Benito y de San Telmo donde el PSOE logró retener el cetro. Así, por ejemplo, en las mesas del Pago de San José los populares obtuvieron 17 puntos porcentuales más que hace cuatro años, en La Canaleja, donde la participación aumentó más de 10 puntos, creció 21 puntos más; y en San José Obrero, 16 puntos más.

La ola popular

Por mucho que los partidos insistan en que en las elecciones municipales pesa más el candidato que la marca, las tendencias que disfruta o sufren los partidos que concurren en el momento de celebrarse las elecciones pesan también, y más de lo que muchos alcaldables quisieran, en los resultados. El pasado domingo, esta regla no escrita volvió a confirmarse puesto que, de algún modo, los resultados de las elecciones andaluzas de junio del año pasado también tuvieron su reflejo en estas municipales.

Más allá de que se haya vuelto a corroborar el tirón que tiene María José García-Pelayo entre el electorado conservador, el 'efecto Juanma Moreno' es también evidente. No en vano, los populares superaron hace una semana las 40.000 papeletas quedándose a poco menos de 1.500 de las obtenidas el pasado año.

Así, en 44 secciones de todo el término municipal logró, incluso, más respaldo que hace 11 meses. Fue el caso de Estella donde recibió 284 votos más —una vez se corrobora que tener un alcalde pedáneo tira, y mucho, en las elecciones locales—. También ocurrió lo mismo en El Almendral-Los Álamos de Montealto, donde contabilizó 256 papeletas más y en otros enclaves como La Barca y la sección de San Isidro, Torremelgarejo y Cuartillos, donde se contabilizaron 100 votos más.

En la comparación con 2019, los populares vieron aumentado su apoyo en todas las secciones censales de Jerez salvo en dos (La Liberación y El Torno). En una quincena de ellas, además, aumentó más de 20 puntos porcentuales y en 57 entre 15 y 20 puntos. Así, las zonas donde más se incrementó el respaldo popular fue en Picadueña Baja (27 puntos porcentuales más), Parque Nazaret (23,3 puntos), así como en Pozoalbero, Las Pachecas-El Mojo, el Pinar, La Ina-Rajamancera, Parte de Puerta del Sur y La Canaleja (todos ellos más de 20 puntos porcentuales.

La hecatombe de Ciudadanos

Ciudadanos perdió el pasado domingo más de 9.600 sufragios respecto a los que consiguió hace cuatro años. De hecho, únicamente en la sección censal del Mopu obtuvo más papeletas que hace cuatro años. Así, en 24 secciones censales perdió más de un centenar de votos en comparación con 2019.

El principal beneficiario de esta debacle, claro está, fue el Partido Popular, que recuperó buena parte del espacio que había perdido en citas electorales precedentes. En estas secciones, Vox también vio incrementado su respaldo, aunque en menor proporción respecto a los populares. El PSOE, en cambio, tuvo que conformarse con leves incrementos.

Así, en el Parque Nazaret perdió más de 21 puntos porcentuales respecto a 2019, al igual que en la avenida de El Altillo. En la zona de Hipercor se dejó algo más de 20 puntos, en La Canaleja, en la avenida de Espera y parte de Pozoalbero y en Parque Atocha, 19 puntos; y 18 puntos en Los Villares, Sherry Golf y parte de San José Obrero.

En cambio, en todas estas zonas, el PP creció entre 19 y 23 puntos porcentuales en comparación con el escrutinio que registró en las municipales de hace cuatro años. El PSOE creció ocho puntos en Los Villares (un distrito censal que también incluye parte de las Casitas Bajas) y cinco puntos en San José Obrero.

El estancamiento del PSOE

El PSOE obtuvo 504 votos más respecto a los resultados que contabilizó en 2019, un incremento paupérrimo para un partido en el gobierno que optaba a una reelección otros cuatro años más. Aunque los socialistas lograron mejorar sus resultados en 59 secciones, salvo en El Torno (donde el incremento fue de casi 12 puntos porcentuales), la mejora no fue más allá de los ocho puntos porcentuales.

Así, la candidatura de la alcaldesa en funciones, Mamen Sánchez, mejoró sus resultados en la sección censal que engloba a Los Villares y parte de las Casitas Bajas del polígono de San Benito, en algunas mesas de intramuros, en San José Obrero, en Sherry Golf y el Parque Nazaret.

En cambio, las zonas donde tuvo más pérdidas fue en Guadalcacín, donde el partido Unidos por Guadalcación se llevó entre el 25 y el 30% de las papeletas que los socialistas lograron hace cuatro años. También perdió entre 13 y 24 puntos porcentuales en Las Pachecas-El Mojo, en Majarromaque y Puente de la Guareña, en Picadueñas, el Mopu, Icovesa y San Telmo Nuevo.

Y, al igual que en elecciones precedentes, el PSOE pudo mantener su feudo de la zona rural obteniendo el 75% de las papeletas contabilizadas en las mesas de El Torno, el 65% de Nueva Jarilla, el 54% de la sección de Mesas de Asta, Añina y Gibalbín o el 52% de Torrecera. Mientras, en el Jerez urbano, el PSOE siguió recibiendo el respaldo mayoritario de parte del polígono San Benito y San José Obrero, con porcentajes superiores al 51% de los votos válidos. Ahora bien, en todos estos enclaves, salvo en El Torno, hubo un decrecimiento del respaldo al Partido Socialista.

La izquierda del PSOE, en retroceso

Los partidos situados a la izquierda del PSOE fueron aún más divididos de lo que ya acudieron en elecciones precedentes, una circunstancia que ayudó a la tendencia a la baja que están teniendo en las últimas convocatorias a las urnas. Así, el conjunto de la izquierda jerezana perdió 3.321 sufragios respecto a 2019.

Así, agrupando el respaldo obtenido por La confluencia (la coalición de Izquierda Unida y Ganemos), Adelante Andalucía y Podemos, este arco político solo logró mejorar su escrutinio respecto al obtenido por Adelante Jerez (la coalición de IU y Podemos en 2019) y Ganemos Jerez hace cuatro años en cuatro secciones, con la circunstancia añadida de que entonces su resultado fue bastante malo, de ahí que el margen de mejora fuera fácil de conseguir.

Sin embargo, en los comicios del pasado 28 de mayo las formaciones de izquierdas perdieron más de 10 puntos porcentuales de votos en La Granja, el barrio de San Mateo, La Vid, San Juan de Dios, Puerta del Sur, Torrecera y Vallesequillo.

Sus mejores resultados los registró en Torrecera (un 24,3% del total de las papeletas), además de La Granja, el Paseo de las Delicias, el parque Atlántico, Cerrofuerte y Las Torres, entre otras, donde obtuvo entre el 17 y el 18% del total de las papeletas.

Vox supera su asignatura pendiente

Hasta el pasado domingo, Vox tenía una asignatura pendiente en Jerez, que no era otra que obtener un buen resultado en unas elecciones municipales en Jerez. Y hace siete días lo logró al hacerse con el 8,4% de los votos, que le ha permitido tener dos concejales durante el próximo mandato.

Así, salvo en dos secciones (el entorno de la Iglesia de San Marcos, en el centro, y en La Barca), mejoró su resultado en todas las mesas respecto a los comicios de 2019. Y se corrobora que su gran nicho de votos, más allá de las mesas con tendencia tradicionalmente conservadora, está en la zona sur y este de la ciudad pues en Federico Mayo creció casi nueve puntos porcentuales respecto a hace cuatro años. Y creció siete puntos porcentuales en algunas mesas de La Granja, en el polígono San Benito, La Vid, Las Pachecas-El Mojo, San Telmo, Puerta del Sur, Montealegre, Nueva Andalucía y Vallesequillo.