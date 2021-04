¿Cómo sé que mi mascarilla contiene grafeno?

En los últimos días han sido varias las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que han decidido retirar del mercado algunas mascarillas tras conocer el resultado de un estudio realizado por las autoridades sanitarias de Canadá. Ha sido la Agencia Española del Medicamento la que, una vez conocido este estudio, ha dado luz verde a la retirada de este tipo de mascarillas que destacan por contener entre sus materiales el grafeno o biomasa de grafeno.

La principal razón para llevar a cabo esta decisión responde a que dicho material puede provocar toxicidad pulmonar, de ahí la rápida intervención. Asimismo, desde la Agencia Española del Medicamento se ha solicitado a la distribuidora de estas mascarillas el cese voluntario de su importación y exportación para evitar que el problema se agrave. Hay que recordar que estas mascarillas, de tipo quirúrgico, habían llegado a España a través del fabricante chino Shandong Shenquan New Materials CO. Ltd.

Para conocer si una mascarilla contiene este material solamente hay que mirar la composición de la misma y comprobar que entre sus componentes aparece, en inglés, la palabra graphene.

Este modelo de mascarillas no es el único que se ha retirado del mercado desde que comenzó la pandemia, ya que la Agencia Española ya hizo lo propio meses atrás con otras FFP2, como la Heafiber. Asimismo, desde la Organización de Consumidores se ha reconocido que en lo que llevamos de pandemia han sido más de 190 mascarillas inseguras las que se han retirado del mercado.