El otoño ha llegado, un año más, al Mosto Domi. La primera cita camino de la carretera de Trebujena desde Jerez para encontrar al vino joven del Marco abrió sus puertas al público el 1 de octubre, después del habitual descanso que se inicia el mes de junio.

Su propietario, Domingo Puerta Vega, 'Domi', no da abasto para atender a las mesas un jueves de octubre. "Me ha faltado una persona", explica, "no me esperaba a estas fechas tanta gente, tengo ya más de cien para el domingo y tengo que cortar. Y algunas personas me llaman ya para las comidas de Navidad".

Los días de mosto, en efecto, aún no han llegado por temperatura, pero sí para la hostelería. Este fin de semana se espera multitudinario. "Pon que aún no tengo mosto, ¿eh? No se me vaya a enfadar la clientela. Si quieren venir, que vengan, yo los atiendo, pero no hay mosto todavía".

'Domi' lo dice consciente de las ganas que existen de comenzar la temporada que aún no ha llegado. E irremediablemente viene la pregunta: ¿Qué piensa de lo sucedido con el Mosto Tejero en el programa 'Pesadilla en la cocina' de Chicote? A Domingo no le gusta el asunto, de eso se da cuenta uno nada más planteárselo. "A mí no me afecta eso, no quiero saber nada. Estuvieron aquí unos cámaras cuando grabaron el programa enfrente (en Mosto Tejero) y les dijimos que si querían comer o beber algo, encantados de servirles, pero de grabar, nada. No queremos polémicas. Y eso que decían que era para mostrar un negocio que va bien, pero ni por eso queríamos aparecer".

Y añade: "La gente no es torpe, sabe lo que es bueno y cada año repite, tenemos clientes muy fieles".

Al propietario de este mosto que se autoabastece de sus principales productos y en el que un buen fin de semana trabajan hasta veinte personas no le gusta hablar de él. "Que opinen los clientes, yo me limito a trabajar con mi gente sin pensar en los demás", indica, aunque todo el mundo es consciente de que su vecino Mosto Tejero estuvo mucho tiempo viviendo del "rebose" de clientes de 'Domi' cuando éste no daba abasto.

"El año pasado ocurrió una cosa muy curiosa", recuerda Domingo. "Un día de mucha afluencia estaban los clientes esperando mesa más allá del aparcamiento, junto a los olivos, y les dijimos que podían ocupar las mesas que no estuviesen reservadas cuando diésemos la voz de ya. Al decir 'ya', aquello fue como cuando se abren las puertas de El Corte Inglés para las rebajas. La gente corría para coger las mesas y pasaron por encima de nosotros como en una estampida. Lo juro".

Junto con su cuñado Andrés González Caballero, 'Domi' inicia una nueva temporada consciente de las expectativas que cada año se crean en torno a su negocio. "Por aquí han pasado muchas televisiones (enseña un libro de Andalucía Directo de Canal Sur dedicado por Modesto Barragán) para contar cómo hacemos nuestro ajo caliente".

Uno de sus secretos son los tomates de viña, pequeños pero de gran sabor, que atesoran ya en la casa situada en el mismo mosto, junto con el pan de campo y los ajos y rábanos cultivados en la zona. Sólo un atractivo más de la carta del Mosto Domi, que rebosa platos caseros y un servicio familiar que cada año atrae a más clientes.

Y todavía falta el mosto del año.