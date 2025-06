Pelayo: “España necesita un Gobierno decente y el PP y Feijóo están preparados como única alternativa a Sánchez”

“El PP está preparado para gobernar España”. Así lo ha defendido la presidenta local del PP y alcaldesa, María José García-Pelayo, durante su participación en la asamblea que el Partido Popular celebra hoy en la que los afiliados eligen al próximo presidente nacional del PP, una asamblea previa al Congreso Nacional que se desarrollará el primer fin de semana de julio en Madrid.

Pelayo ha afirmado que “no sólo es importante que Feijóo siga siendo el presidente del PP, sino que lo más importante es que pronto será el presidente de todos los españoles. Por limpieza democrática, España necesita elecciones ya y Feijóo es la única alternativa para gobernar nuestro país”.

Acompañada de la secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez, el secretario general local, Jaime Espinar, y varios miembros de la dirección local del PP, García-Pelayo subrayó que “necesitamos un Gobierno que piense única y exclusivamente en los ciudadanos, que sepa que gobernar es un servicio público para la gente y no para servirse de la gente. Se gobierna para mejorar la vida de la gente, no para mejorar la vida de tu pandilla de amigos”.

Los populares destacan que Feijóo "no sólo tiene un equipo e ideas claras, sino que ya se ha comprometido a limpiar España de tanta podredumbre como ha traído el PSOE. No basta con pedir perdón, es importante que convoque elecciones y que escuche con el voto si los españoles le perdonan o no. Porque los jerezanos, como todos los españoles, estamos avergonzados del espectáculo diario de corrupción y mafia que nos da Pedro Sánchez”.

La alcaldesa jerezana ha lamentado que “estamos viendo que cada día es peor y está paralizando el país porque todo el Gobierno está dedicado a ver qué sale en los próximos audios. No podemos permitir que en España haya un Gobierno de audios sino un Gobierno de gestión”.

Por su parte, la secretaria general provincial, Almudena Martínez, ha mostrado su apoyo a Núñez Feijóo como “única opción posible para el Gobierno de España, un país decente que necesita un Gobierno decente. Ahora tenemos un Gobierno de ruidos donde primera el interés de los amigos y la familia”.