La plantilla de la limpieza pública vuelve a las protestas

Apenas dos meses después de que la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, conformada por las empresas FCC, Cointer y Equal (agrupadas en una unión temporal de empresas), firmara un nuevo convenio colectivo con la representación social, la plantilla ha denunciado incumplimientos en este acuerdo laboral.

Por este motivo, la asamblea de trabajadores ha acordado iniciar movilizaciones. La primera será mañana en la puerta de las instalaciones de la concesionaria, en el polígono El Portal, con un concentración. Esta se repetirá el martes ante el Ayuntamiento y el jueves siguiente, de nuevo, en el polígono, aunque el comité de empresa, según explicó su presidente, Jesús Infante, no descartan ir a más si la próxima semana no reciben una respuesta del gobierno municipal.

La representación de la plantilla, que está conformada por unas 300 personas aproximadamente, denuncia varios incumplimientos del convenio colectivo. Para empezar, le reprochan a la empresa de que hayan despedido a una trabajadora que, tras una baja laboral, fue dada de alta e, inmediatamente después, se le rescindió el contrato con la compañía “tras 35 años de servicio”.

Por otro lado, el comité denuncia que no se han cubierto dos vacantes que se han producido en los últimos meses a pesar de que el convenio lo establece. Asimismo, censura que sí se haya asignado un puesto de inspector sin cumplir el procedimiento establecido en el acuerdo laboral. Y, finalmente, alertan de que la compañía ha creado una nueva categoría laboral, que no está incluida en el convenio, para los nuevos trabajadores con discapacidad que se han incorporado al servicio y que, según la representación de los trabajadores, están desempeñando funciones de peón especialista, aunque no percibiendo el salario establecido para esta labor.

El pasado lunes, empresa, comité y gobierno municipal celebraron una reunión para abordar estas discrepancias. Según, Jesús Infante se le ha dado un margen al Ayuntamiento hasta la próxima semana para que analice los hechos denunciados. Así, advierte de que, en caso de que no adopte medidas, se llevará a una asamblea la posibilidad de llevar a más las protestas.