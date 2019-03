El poder de abrazar y llorar

Se trata de que los chicos sean lo que quieren ser. Es el objetivo principal del nuevo libro de Ritxar Bacete (Vitoria-Gasteiz, 1973), ‘El poder de los chicos’ (Destino), en el que su autor aporta a chavales de entre 7 y 12 años las herramientas necesarias que les encaucen en el camino de la nueva masculinidad: pacífica, cuidadora y creativa, “porque el feminismo ha cambiado el mundo en el que vivimos, pero no habrá un cambio real hasta que los hombres no sean parte de él”, apunta este antropólogo, trabajador social y, sobre todo, un apasionado por la belleza que hay en las personas y en las cosas.

“Un libro sorpresa –explica– que encierra un diario también de cómo ellos van transitando por una serie de propuestas, que no son ligeras porque algunas de ellas son muy profundas. La idea es que éstas calen en sus vidas. Son niños pero no dejan de ser seres humanos con toda su capacidad de comprensión preparada. Lo mismo que se les socializa para competir y para ser más que los demás, pues la idea de este libro es invitarles a reconectar con la parte más expresiva y más bella de la vida: la capacidad de ser empáticos, de atender a las personas que estén cerca, de cuidar, en vez de tratar mal tratar bien, reconocer el valor de la amistad...”.

Se trata de “ocuparnos de cambiar nosotros a la vez que reforzamos una idea de masculinidad distinta, alternativa, más completa, más humana en los niños porque ahí está el futuro de la igualdad o de la desigualdad que podamos vivir”.

Bacete destaca que el gran potencial que tiene este libro es que, ahora mismo, “el mercado refleja el abandono que hemos hecho de los niños. Es decir, si la igualdad es buena porque empodera a las niñas, es buena porque empodera también a los niños en lo que hemos llamado las capacidades expresivas, que se han considerado como algo femenino. Expresar los sentimientos es muy humano. Este libro hace frente a los déficits que la cultura impone a los niños”.

Recuerda que en las librerías se pueden encontrar cientos de libros dirigidos a las niñas, “algo que es necesario y fantástico, pero libros para los niños... este es el primero que va destinado a corregir los efectos del sexismo en ellos”.

Bacete, que se confiesa padre preocupado (motivo principal por el que escribió esta obra) cree que ese abandono “provoca que las niñas convivan con niños que no están haciendo el mismo recorrido, que no están conectando con toda esa parte expresiva de reconocimiento de los miedos, de la vulnerabilidad, del cuidado. Es increíble que no haya más libros así. Hay niñas que ya hacen las dinámicas de este libro, le cambian la o por la a. Y eso me encanta y además vienen para que se los firme en mis presentaciones”.

Un título que llega tras el exitoso ‘Nuevos hombres buenos. La masculinidad en la era del feminismo’ (Península-2017), que funciona “muy bien entre las mujeres que quieren conocer la psicología profunda de los hombres, ‘El poder de los chicos’ también sirve para ello. Es una obra muy potente, muy útil para padres, madres y educadores porque aquí se muestra la punta del iceberg, y es que detrás de cada una de las dinámicas hay un trabajo grande de reflexión y de investigación y ahí se ve en qué podemos trabajar con los niños. A veces estamos muy perdidos y aquí se dan muchas pistas, muchas claves”.

El autor destaca que debería ser “una alarma que uno de los picos de mortalidad en este país esté en chicos jóvenes que mueren en accidentes, por drogas, por suicidios... y no en chicas. Es un factor de género, ellas se cuidan más y ellos podrían hacerlo también. Este libro va a la raíz de eso, invierte en futuro”.

Respecto al formato novedoso de la obra, dice que para llegar a los chicos “hay que emocionarles. Tenemos que partir de donde están, y ellos siguen estando en el mundo simbólico de la superheroicidad, de los superhéroes que siguen enganchando como modelos de referencia. Me preocupa que muchos de esos héroes, que se crearon en los años 50 ó 60, como ‘El increíble Hulk’, por ejemplo, sigan siendo hoy un modelo. Si miramos la psicología del personaje, es un máximo exponente de la incapacidad masculina para asumir la frustración, pasa de la frustración a la ira en un segundo y de la ira a la violencia en otro. Es un referente de la masculinidad tóxica”.

“Los chicos pueden seguir abrazando a esos héroes y ser competitivos en el fútbol, por ejemplo, pero sin dejar de cultivar la parte emocional que hace humanos a los chicos. Aquí no se demoniza, sólo se pone en valor los cuidados, la compasión, la ternura”.

El autor está de gira por España y el resto del mundo con ‘El poder de los chicos’, que presentará en Jerez (tierra de la que es su mujer) el próximo 26 de abril, a las 18,30 horas, en ‘El árbol de las palabras’. Son muchos los hombres (de todo el mundo) que le escriben para darle las gracias y le cuentan cómo este libro (que se va a traducir a otros idiomas) les ha servido para tomar conciencia.

Desde su anterior trabajo hasta el actual, apunta que ha habido “un cambio en positivo en muchos aspectos, pero otros en negativo en que la resistencia de los hombres a la igualdad se ha hecho manifiesta a nivel político, condicionando incluso al gobierno de la Junta de Andalucía, como en muchos otros países. Son hombres que llegan al poder con un discurso contrario a la igualdad y anclado en los valores clásicos de la masculinidad, hombres enfadados y temerosos del cambio que han protagonizado las mujeres. En algunas cosas estamos mejor y prueba de que hemos avanzado, aunque suene paradójico, es la reacción de quienes están en contra de la igualdad”.

Pone algunos ejemplos de la diferencia de decisiones a nivel global entre hombres y mujeres. “La paz es más duradera cuando la negocian mujeres. Es la capacidad de desarrollar la empatía, que no es que les venga de serie, pero las mujeres la han entrenado, al igual que podemos hacerlo nosotros. Los hombres somos más corruptos porque pensamos menos en el impacto que tiene esto en otras personas”.

Porque el cambio “no será posible sin la feminización de los hombres, desarrollar toda esa parte psicoemocional profunda que es humana y que la masculinidad tóxica nos ha negado secularmente. Ahí está la gran transformación. Este libro va de abrazar, de llorar y de pararle los pies a los abusones, valorar la vida de las chicas, ser sus amigos. De ahí el título del poder de cambiar las cosas por parte de los chicos. Los niños también necesitan la igualdad para ser mejores y convivir con niñas libres. Este libro está escrito como padre preocupado. Porque al final, somos lo que hacemos haciendo nos construimos y nos transformamos”.