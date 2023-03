Lanzan una camiseta por el Día del Padre tras la polémica del audio de la profesora

La polémica por el supuesto audio de una profesora jerezana que anunciaba a las familias que no se celebraría el Día del Padre sino el 'Día de la persona especial' sigue dando coletazos. En esta ocasión, un grupo de padres de un instituto de Jerez se han movilizado para "celebrar como siempre" el 19 de marzo, "igual que se celebran otras muchas fechas" con el diseño de una camiseta.

"Nuestra intención es simplemente reivindicar el Día del Padre. Siempre se hace tantas cosas por otras fechas, que queríamos hacer algo por celebrarlo, algo simbólico. No se insulta a nadie, no se va a hacer ningún acto, pero sí celebrarlo. Nosotros no queremos hacer ningún tipo de ideología política", declara Daniel Gallardo, uno de los padres promotores de la idea.

La camiseta se vende en Daro Sports, desde donde señalan que "se han vendido unas 30 camisetas en un par de días. Siempre hemos hecho camisetas por el día del padre, de la madre, de todo, pero q a raíz del audio de la profesora hemos recibido a clientes que pedían algo más reivindicativo".