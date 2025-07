Polémica y quejas por las oposiciones para trabajar en los autobuses urbanos de Jerez

La bolsa de empleo agentes únicos para trabajar en los autobuses urbanos de Jerez sacado a concurso en Comujesa ha levantado quejas y la polémica no acaba ahí, porque actualmente está en marcha una recogida de firmas por parte de los opositores para forzar al Comité Seleccionador a revisar la documentación que ha admitido.

Los denunciantes explican que el 24 de marzo salieron las bases de la oposición, en las que "en primer lugar llamó la atención que el examen teórico no fuera eliminatorio, con lo que no hacía falta aprobar para seguir en la bolsa", algo que "va en detrimento del servicio prestado, pues de esta manera alguien que tenga méritos no tiene, ni siquiera, que saberse la normativa, las tarifas ni los recorridos y las paradas", explican.

Desde ese 24 de marzo han sacado dos listas provisionales y una definitiva de méritos, denunciando que "en todas ellas se le ha dejado a los opositores ir añadiendo documentación libremente, se han añadido vidas laborales y contratos posteriormente cuando ya en las bases dice que la documentación tiene que presentarse íntegra en la inscripción salvo correcciones posteriores".

La realidad, es que, después de dos listas provisionales sale la tercera definitiva en la que se indica que “la Comisión Seleccionadora ha detectado anomalías en la baremación inicial, ya sea por cursos de formación, así como experiencia laboral de empresas que no cumplen lo establecido en la Base Quinta Fase 1º Valoración de méritos, por lo que se ha procedido a la revisión de las solicitudes dando como resultado los listados adjuntos. Asimismo, se comunica que la Comisión trasladará a cada aspirante por correo electrónico los requerimientos de la documentación necesaria para la correcta baremación. Documentos que podrán presentar en el plazo de alegaciones de 10 días hábiles que se abrirá una vez publicadas el listado de puntuaciones obtenidas en el ejercicio teórico. La documentación recibida fuera de este plazo establecido de 10 días, no se tendrá en cuenta".

La queja se basa en que hay aspirantes que pueden volver a mandar los méritos en los 10 días de alegaciones del examen teórico, "algo que parece poco legal porque han tenido tres oportunidades para mandar bien la documentación, que tenían que haber mandado correctamente la primera vez pues así lo especifica en las bases".

En cuanto al examen teórico del pasado 22 de junio, a más de un aspirante le extrañó ver los exámenes encima de la mesa sin custodia. Además, el 24 de junio el comité de empresa de Comujesa sacó un escrito asegurando que el examen fue realizado unilateralmente por el presidente de la comisión seleccionadora, que es el presidente de Recursos Humanos, sin contar con el Comité Seleccionador, añadiendo que no hubo custodia de los exámenes y que no se entregó copia del mismo, tal y como algunos reclamaron.

Escrito del comité de empresa de Comujesa.

El 25 junio salen las notas provisionales de los exámenes y en el tercer párrafo indica que “La comisión determina por unanimidad, dar como válidas la opción 'A' y 'B' de la pregunta nº 40” . También se denuncia que que en el listado definitivo de admitidos y el listado de personas que se han presentado a examen hay dos personas que en el listado definitivo estaban excluidas y a las que se les ha dejado presentarse a examen, "algo totalmente ilegal y además se les ha incluido en la lista definitiva que suma méritos y examen".

Además de todo esto, se denuncia que "no han contestado a las alegaciones que presentamos en su día por las preguntas del examen, han dado en cuatro preguntas las tres respuestas por correctas, cuando tanto en las bases de la convocatoria como en las normas del examen decía claramente que esto no podía ser; dos de los vocales en una revisión de examen admitieron no haberse leído las bases".

El lamento es "que no cabe recurso posible porque en las listas definitivas no hay pie de recurso ni ante quien presentarlo, solo cabría el Contencioso que, como ya se sabe, además de costoso se convierte en algo tedioso".