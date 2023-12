Posponen la huelga en el servicio de 'handling' en el Aeropuerto de Jerez

La huelga en el servicio de ‘handling’ de la compañía Iberia convocada en todos los aeropuertos de España, incluido el de Jerez, prevista para estas próximas Navidades no se celebrará, al menos por el momento. En la noche de este miércoles, los sindicatos convocantes (CCOO y UGT) anunciaron que posponían la convocatoria, que no había llegado a formalizarse, ya que a partir de este jueves tienen previsto celebrarse reuniones entre la compañía y los representantes de los trabajadores en los que el Ministerio de Transportes actuará de mediador.

En un comunicado emitido por ambas centrales sindicales, señalaban que posponen estas protestas como “acto de responsabilidad” tras producirse “la apertura de un nuevo marco de negociación”. Los paros estaban anunciados para los días 29, 30 y 31 de diciembre y 1,4, 5, 6 y 7 de enero.

El conflicto se inició una vez que la filial del servicio de ‘handling’ del grupo Iberia haya perdido la concesión de esta prestación en ocho de los principales aeropuertos del país, entre ellos Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Alicante, Tenerife Sur, Ibiza y Bilbao). Ahora bien, entre los que mantiene se encuentra el aeródromo de Jerez.

Según establece el pliego de condiciones que reguló esta adjudicación, se establecía que el personal adscrito a Iberia sería subrogado por las nuevas compañías que prestan este servicio. Por este motivo, los sindicatos reclamaban que en estos aeródromos se implantara el sistema de ‘autohandling’ para que no hubiera tantos trabajadores que tuvieran que pasar a la nueva empresa.

El ‘hadling’ es la prestación de servicios en tierra para las compañías aéreas, ya sea mediante asistencia de pasajeros, servicios de facturación, carga y descarga de equipajes, suministro de combustible o guiado de la aeronave en la pista, entre otras. Estos servicios pueden ser prestados por la propia compañía, lo que se denomina ‘autohandling’, o por una compañía especializada.

Para los días en los que se habían convocados paros, el aeródromo jerezano tiene previsto en torno a un centenar de vuelos que, por el momento, no se verán afectados.