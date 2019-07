La protectora ‘No me abandones’ lanza una petición de ayuda urgente. A Rocky, un bodeguero de 10 años, le quedan quince días en su casa antes de quedarse de nuevo en la calle. Y es de nuevo porque Rocky ya sabe lo que es que lo abandonen.

“Rocky nació en la protectora. Semanas antes de que naciera, rescatamos a su madre, que tenía una pata mala. Un encanto, la adoptó enseguida una voluntaria. Pero los cachorros se dieron en adopción, eran preciosos”, recuerda la presidenta de la protectora, Fátima González.

A Rocky lo adoptaron una señora cubana y su madre. “Los cuatro años que vivió con ellas vivió súper mimado, siempre en la falda de la señora mayor, que era su mayor regalo y su compañía. A los cuatro años por temas económicos tuvieron que volver a su país, pero no se llevaron a Rocky. Y lo devolvió”, relata González.

“Mira que he visto perros tristes en la protectora, pero no puedo volver a pasar por esto con Rocky. Fueron meses de angustia. No he visto un perro sufrir más metido en un chenil, llorar las 24 horas aunque saliera, y cuando estaba dentro, se daba chocazos cogiendo carrerilla contra la puerta del chenil. Intentando salir arañaba por debajo de la puerta y se destrozó las patitas”, describe la presidente del colectivo.

“Se nos partía el alma, se iba a morir así. Y estuvo un tiempo en acogida”, añade. ‘No me abandones’ le encontró una familia, un matrimonio mayor con el que lleva cinco años viviendo. “Por cuestiones de la vida se van a ir a vivir con la hija, que tiene dos perros, y no se pueden quedar con él. Rocky, a sus diez años, otra vez en la calle. Tres abandonos. Cuando abandonaron a su madre preñada, cuando lo dejó la cubana y ahora otra vez”, lamenta González.

Desde la protectora hacen un llamamiento a la ciudadanía para darle una nueva oportunidad a Rocky: “No puede volver. Nos quedan 15 días. Creo que no se puede ser tan desgraciado. Es un perro chiquito, se lleva bien con perros, con gatos... Como veamos otra vez a Rocky entrando en la protectora se nos va a romper el alma. Tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguir una familia para Rocky”. Para contactar con la protectora, el teléfono es 656 42 13 42.