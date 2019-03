"Resumen para no aburriros. He hecho 31 kilómetros aproximadamente, hemos tenido viento por la espalda y los compañeros que me han acompañado me han traído en volandas. Hemos hecho un gran tiempo. Mañana tengo previsto ir a Bolonia. Dicen que hará levante pero yo tengo toda la paciencia del mundo. Ya no sólo quedan 44 municipios. Mañana seguimos caminando contra el cáncer". Este fue el mensaje que Manuel García Castillo dejó en su perfil de Facebook tras la primera etapa de su reto solidario 'Primavera solidaria' por el cáncer infantil.

El próximo martes el algecireño calcula que llegará a Jerez, ciudad importante en su proyecto: "Me parece muy injusto que los niños enfermos de cáncer del Campo de Gibraltar tengan que ir hasta Jerez para algunos tratamientos o pruebas en vehículos que no me parecen idóneos. Deberían habilitar este servicio en el Campo de Gibraltar".

45 municipios y más de 800 kilómetros completará Manuel para reivindicar mejoras en el sistema para los menores. "Soy una persona muy activa desde siempre. Entre otras cosas, soy alumno de la escuela municipal de teatro y tesorero de una asociación y entre mis funciones había una que era visitar colegios para dar a conocer Don Juan Tenorio. Mi primer centro fue el de Los Pinos y allí me hablaron del cuento Quiñote y rapia, un relato sobre el cáncer infantil. Me quedé totalmente enganchado”, relata.

Sensible con la causa, Manuel ahora camina por la enfermedad arropado por dos asociaciones, 'Bandera Rosa' (contra el cáncer de mama) y 'Por una sonrisa' (contra el cáncer infantil).

Precisamente el hospital de Jerez dispone desde el pasado mes de noviembre de una ludoteca juvenil destinada a adolescentes a partir de los 12 años que se encuentran ingresados o bien deben acudir al centro sanitario para tratamientos, principalmente oncológicos y hematológicos. La ludoteca, situada en la planta de Pediatría, es una iniciativa de la asociación 'Por una sonrisa' y de la Asociación de Lucha contra el Cáncer.

"Lo que estoy viviendo ahora son muchas emociones y estoy súper feliz. No me pesan los kilómetros porque sé que todo lo que recaude irá destinado a 'Bandera Rosa' y 'Por una sonrisa' al 50%”, reconoce Manuel. El número de cuenta para las donaciones es ES32 2100 8963 0002 0004 9590.

Salió de Algeciras y ha pasado por Tarifa, Bolonia, Barbate, Conil, Vejer y Benalup, donde ha pasado noche este lunes. Antes de llegar a Jerez visitará Alcalá de los Gazules, Medina, Chiclana, San Fernando y Cádiz. "Mi lema es 'Caminando contra el cáncer' y si es por los niños, con más fuerza", subraya Manuel.