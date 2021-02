El reto del turismo en Jerez tras el coronavirus

Con la esperanza de que la pandemia remita y se alcance la inmunidad de rebaño que permita volver a la normalidad, la pregunta es si esa normalidad será la de antes del coronavirus o habrá que adaptarse a una 'nueva normalidad'. ¿Será todo como antes? Parece que no, porque muchos nuevos hábitos han llegado para quedarse y, por tanto, habrá que adaptarse a los tiempos y cualquier negocio tendrá que hacer suyo el lema de 'renovarse o morir'.

Y el sector turístico no es ajeno a todos estos movimientos, de ahí el plan RenHacer Jerez presentado el pasado miércoles por el Clúster, que busca respuestas y soluciones para cuando llegue el momento de competir. Javier Sánchez Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de la Confederación de Empresarios de Cádiz hacía una acertada reflexión sobre todo esto: "Me parece interesante que el sector se empiece a preguntar por aquella famosa frase de 'cuando nos empezamos a aprender las respuestas nos cambiaron las preguntas'. Estamos en una situación de ese perfil: las preguntas serían ¿Vamos a viajar los ciudadanos igual que antes? Me refiero a formatos, a duración media... Porque la pandemia nos está cambiando hábitos, horarios, comportamientos, prioridades, prevenciones, cultura, manera de acceder... Por tanto, nos viene un proceso de reflexión y me encanta que el sector turístico de Jerez sea vanguardia en ese tema, porque la transversalidad que tiene el turismo obligará a que otros sectores se empiecen a cambiar las respuestas porque las preguntas han cambiado. Cualquier sector al que se le acerque la lupa 11 meses después de la pandemia, las cosas han cambiado y por lo tanto no podemos seguir respondiendo de la misma forma".

En efecto, habrá que ver cómo es y en qué cambia el modelo de negocio turístico cuando se abran las fronteras, porque hasta entonces solo cabe prepararse de la mejor forma posible. Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico Destino Jerez, da por perdidos los meses marzo, abril y mayo porque "en los próximos tres meses entendemos que la crisis y la demanda va a seguir siendo la que es", de ahí que aboga por utilizar este tiempo para que "pongamos los cimientos para ver en qué dirección queremos ir las empresas turísticas de la ciudad a la salida y ponemos esa fecha del 1 de junio como el punto de salida" tras el desarrollo del plan RenHacer Jerez: el miércoles 2 de junio se celebrará el I Foro de Turismo TurJerez donde se reflexionará colectivamente "si lo realizado hasta este momento nos ha situado en el punto correcto para competir en el nuevo escenario turístico y estamos en el punto de partida de la normalidad de nuestra industria turística local. Jerez tiene que estar preparada y nuestras empresas turísticas también. No podemos esperar que la crisis pase y a ver qué nos encontramos. Tenemos que coger el toro por los cuernos y las empresas tenemos una responsabilidad".

Mariscal añade que "como tejido asociativo del sector turístico entendíamos que teníamos una responsabilidad frente a la situación que estamos viviendo y en especial para encontrar soluciones a la salida de esta crisis, que todos esperamos que este verano, por lo menos en parte, se haya superado".

Y algo hay que hacer, porque el sector va a quedar muy tocado por la crisis generada por el Covid: "El sector turístico está muy muy dañado y es la base por la que ponemos en marcha este plan. Una crisis que en un momento dado pudo ser de liquidez y que se intentó solventar con los ICO y con los ERTE se ha convertido ya en una crisis de solvencia de muchas de las empresas. Nuestro tejido empresarial turístico en la ciudad es de pequeña, pequeña empresa, alguna mediana, y también muchos autónomos, así que imaginad la capacidad financiera del sector. Aparte, los bancos están poniendo cada vez más complicado los préstamos a las empresas turísticas porque ven que hay un riesgo en ello. Ya veremos con ese cambio de paradigma que se plantea si todos los modelos de negocio que teníamos hasta el año 2020 ahora en 2021 son válidos. No es solamente sobrevivir a la crisis sino también tener un modelo que se adapte a los nuevos cambios de consumo que nos vamos a encontrar", explica Antonio Mariscal.

Y es que las restricciones están minando la moral y las reservas. Javier Sánchez Rojas habla de "fatiga pandémica donde los materiales están ya al límite de la resistencia y hay alguno que tienen mi reconocimiento permanente porque son héroes sociales y llevan muchos meses sin actividad. Eso nos debe llevar a todos como sociedad a una mayor y mejor admiración de lo que hacen, están deseando volver a abrir las puertas, a recuperar la actividad que tenían. No me canso de repetir, porque es muy ilustrativo, que el sector turístico español en 2019 recibió 83 millones de visitantes y en 2020 con el Covid, hemos llegado con escasez a 16 millones. Piensen en el negocio que quieran y manejen esa caída de demanda, no es una caída ni de la oferta ni de la capacidad de la oferta y eso es lo que el Clúster está coordinando con eficacia".

El presidente de los empresarios de la provincia aplaude el plan RenHacer Jerez por lo que supone anticiparse y prepararse: "Es magnífico empezar a trabajar ya y no esperar al último día, al día antes. Es difícil pensar que todo el turismo vuelva igual de rápido que cayó; será in crescendo, empezaremos con el turismo nacional, empezaremos poco a poco a ir generando pasillos sanitarios con las certificaciones adecuadas para que se pueda generar movilidad al menos dentro de la Unión Europea. Espero que empecemos después del puente en Andalucía, la semana siguiente en España y que entre todos logremos terminar con la tercera y no traer una cuarta".

A todo esto, también será importante que comience la desescalada -horarios, cierres perimetrales, provinciales y regionales- y Sánchez Rojas entiende que es algo imprescindible: "Más que confiar, esperamos y deseamos: creo que además se está injustamente -por un lado lo entiendo pero por otro no lo comparto- tratando al comercio y a la hostelería como si fueran los elementos de contagio, que no lo son y está en las estadísticas. Y se está haciendo un esfuerzo por parte del sector que yo también pido que el resto de la sociedad lo valore. Espero y deseo que se abra un poco la mano pero que se abra porque de verdad los datos lo confirmen y dependerá del comportamiento ciudadano, y yo por delante, que podamos confirmar que terminamos con el virus. No sé si la cuarta ola la resistiría la economía; la salud y la fatiga pandémica de cada uno de los ciudadanos no sé, pero la economía no lo aguanta".

Añade el presidente de la Cámara de Comercio que el turismo es "un problema estratégico de la ciudad y animo al Clúster a que trascienda de la ciudad porque en este tema hay que atraer también a la Junta de Andalucía y a otras entidades que pueden y deben conocer que en Jerez hay un segmento empresarial pujante y potente del mundo del turismo", y apuesta por su recuperación con herramientas como el plan RenHacer y la "disposición a mejorar y a abrir canales nuevos y a coordinar aspectos colaborativos en el mundo en el que ellos se mueven apunta a unos escenarios importantísimos de éxito y solo nos falta que la certidumbre la vacuna, de terminar con el Covid y que los ciudadanos seamos capaces de no generar una cuarta ola, más temprano que tarde el sector se recuperará".

La Oficina de Turismo será "más dinámica" Isabel Gallardo, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, apuesta por la recuperación: "Estamos viviendo una crisis durísima pero toda crisis lleva implícita una oportunidad, y estas iniciativas son para estar atentos y dispuestos para ir a por todas cuando llegue ese momento que va a llegar y va a ser próximo. De lo que se trata es de que potenciemos una ciudad que ya de por sí es magnífica, tengo el convencimiento de que el turismo es una industria segura, limpia y rentable, y eso es algo que estamos potenciando". La delegada reitera que lo público tiene que ser un apoyo a lo privado y "no se pueden confundir las cosas. La empresa privada es la que tiene el espacio para la iniciativa y para tomar el control de los emprendimientos y nosotros, la administración pública, tenemos que tener un papel secundario de apoyo, refuerzo y colaboración incondicional". Isabel Gallardo añade que "tenemos un convenio pendiente de ser formalizado por escrito en el que se establecen las bases de colaboración de la Oficina Municipal de Turismo con el sector privado" para que dicha oficina "sea más dinámica, más abierta a lo que son las necesidades de las empresas y estar preparados para cuando esto termine, lanzarnos e ir a por todas. Esta ciudad se lo merece todo, esta ciudad es magnífica en todo y va a despegar".

Una buena noticia en este sentido ha sido el anuncio del Reino Unido de permitir los viajes al extranjero a partir de mediados de mayo, lo que ha disparado las reservas británicas de vuelos y hoteles. Antonio Mariscal apunta al "efecto champán" porque "hay muchísimas ganas de retomar la actividad: el turismo y las vacaciones forman parte de la sociedad y es algo a lo que no estamos dispuestos a renunciar, pero estamos en un escenario de incertidumbre. La certidumbre la tenemos en que la pandemia acabará y la incertidumbre en cómo van a ser los nuevos modelos de consumo turístico, y si nosotros como oferta vamos a ser capaces de adaptarnos. Vuelvo a insistir, el plan RenHacer Jerez es para no encontrarnos a contrapié en los próximos meses. No vamos a solucionar el turismo en marzo, abril y mayo porque la crisis va a seguir existiendo pero no podemos perder el tiempo y hay que encontrar la casilla de salida adecuada para la ciudad, no equivocarnos".

De igual forma, el presidente del Clúster aboga por la vacunación para garantizar una movilidad segura y puntualiza que "no solamente es importante que estemos los españoles vacunados sino también es importante que los mercados emisores lo estén, tan importante casi como los españoles porque en la medida que el Reino Unido y Alemania vayan rápido en el proceso de vacunación, nos irá bien a nosotros: el 80% de esos mercados disfrutan de las vacaciones fuera de sus fronteras".

Así que el Clúster aboga por reflexionar y ponerse las pilas en estos tres meses para que la ciudad esté preparada en esa nueva normalidad, sea como sea: "Ahí nos van a levantar la barrera y nos van a decir que esto se ha acabado y que volvemos a la normalidad, ya veremos qué normalidad, pero a nivel turístico por lo menos creo que se habrá normalizado y entonces es cuando se va a ver cómo se mueven los británicos, los alemanes, qué consumo hacen, cuánto tiempo pasan en España, en Andalucía, en Jerez, qué productos consumen... Ahora no lo sabemos, el mundo va a cambiar mucho, tenemos que saber con qué jugamos, qué empresas participan y sobre todo establecer los mecanismos que nos permitan que unos y otros se beneficien para hacer propuestas con una calidad excelente".