Prosigue el juicio a los Ruiz-Mateos: "Con el dinero de los pagarés se compraron más de 10 empresas"

La tercera sesión del juicio que se está desarrollando en la sede de la Audiencia Nacional por la estafa de los pagarés de Nueva Rumasa continuó este miércoles con la declaración de otros tres hijos del empresario, concretamente Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero. Todos ellos, al igual que hicieron sus hermanos en la jornada precedente, eludieron cualquier responsabilidad en la gestión económica del grupo y de la emisión de pagarés descargándola exclusivamente en su padre, fallecido en 2015, presentándose como empleados de las compañías del ‘holding’ empresarial.

Pablo Ruiz-Mateos declaró que a él se le encomendó la gestión y explotación comercial de los hoteles del grupo empresarial, pero que nunca se implicó en la gestión económica de estos negocios. Aunque reconoció que tuvo cargos en las sociedades que eran propietarias de estos establecimientos y que, incluso, firmó pagarés que emitieron una de estas mercantiles.

Al respecto, reiteró: “Quien ideó los pagarés y los organizó fue mi padre y yo me limité a firmar por la confianza que tenía en él”. Eso sí, negó que firmara los pagarés emitidos por la sociedad Inversiones Ruiz-Mateos, no reconociendo la rúbrica que aparece en los documentos que obran en el expediente judicial. Tampoco reconoció que firmara el traspaso de la propiedad de las empresas el liquidador Ángel del Cabo, también acusado en esta causa.

Por su parte, Francisco Javier Ruiz-Mateos insistió en que él era “un empleado” de las empresas del grupo en las que trabajó —estuvo en el Rayo Vallecano, Bodegas Garvey y la fábrica avícola Hibramer—. En este sentido, señaló que, aunque en algunas de estas sociedades contaba con cargos orgánicos, la toma de decisiones estaba centralizada en su padre. “El único consejo de administración era mi padre con el espejo”, dijo.

"Tenía la profunda convicción de que se iban a pagar"

De hecho, eludió cualquier responsabilidad en los pagarés que reconoció firmó —incluso fue declarado responsable de alguna emisión— señalando que no quería enemistarse con su padre. En este sentido, explicó: “Yo no pregunté. Preguntar a mi padre suponía dos cosas, mostrar una desconfianza total hacia él y perder el puesto de trabajo y desaparecer de la familia. Él no aceptaba que se le cuestionara”.

Por ello, aseguró que él se “encontró con el papelón” cuando “descubrió” que era responsable de algunos pagarés emitidos por las sociedades del grupo sin su “consentimiento”. “Yo acaté una instrucción de mi padre porque tenía la profunda convicción de que se iban a pagar. Él me transmitía que el grupo tenía una solvencia de más de 3.000 millones de euros”, agregó.

Francisco Javier Ruiz-Mateos, a preguntas de una de las acusaciones, negó que el dinero obtenido de los pagarés no fue a la familia sino que se destinó "a la inversión en empresas". En este sentido, aseguró que esta financiación permitió la adquisición de "más de 10 compañías" por lo que advirtió de que "no hay ningún dinero en el extranjero". "La voluntad de mi padre de atender estos compromisos era tan transparente que mi padre murió con la idea de pagar a las personas que confiaron en él", aseveró en otro momento de la vista oral.

La jornada concluyó con la declaración de Alfonso Ruiz-Mateos que en Nueva Rumasa dijo que trabajó como relaciones públicas y comercial de Garvey en Jerez. Al igual que el resto de hermanos, se desvinculó de la gestión económica de las empresas reconociendo únicamente que suscribió algunos documentos contables de estas mercantiles en su condición de secretario, aunque su papel se limitaba a "firmar" sin tener conocimiento de su congtenido.

En otros documentos, fundamentalmente vinculados a la emisión de pagarés, Alfonso Ruiz-Mateos rechazó que los hubiera firmado señalando, incluso, que la rúbrica que aparece en ellos fuera una "falsificación". De hecho, negó que supiera detalles sobre el procedimiento de los pagarés ya que su padre "jamás me informó de ese mecanismo".