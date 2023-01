La confluencia de los partidos de izquierda en Jerez, aún sin avances

Las negociaciones entre los partidos políticos situados a la izquierda del PSOE para conformar una candidatura unitaria en las próximas elecciones municipales apenas avanzan. Durante las últimas semanas, se han mantenido encuentros tanto a dos como a tres bandas —los partidos implicados son Izquierda Unida, Podemos y Ganemos Jerez—, pero aún no se ha alcanzado acuerdo alguno, según las fuentes consultadas.

De hecho, hay partes de la negociación que ya alertan de que un acuerdo entre las tres formaciones se está complicando cada vez más. Ahora bien, el hilo que une a estas tres formaciones sigue siendo el convencimiento de que un escenario con varias candidaturas a la izquierda del PSOE podría facilitar un gobierno del PP en Jerez tras los próximos comicios pues se parte del supuesto de que el PSOE no alcanzaría mayoría absoluta en las urnas por lo que requeriría, por tanto, del acuerdo de las formaciones que están a su izquierda, tal y como ocurrió en 2015 y 2019.

Eso sí, en estas negociaciones no está participando la formación Adelante Andalucía, que tiempo atrás decidió emprender un camino en solitario para la convocatoria electoral del próximo 28 de mayo. Por lo tanto, se puede dar la posibilidad de que haya dos, tres y hasta cuatro papeletas a la izquierda del PSOE.

No es un secreto que Izquierda Unida y Podemos en Jerez no atraviesan su mejor momento. De hecho, su ruptura se hizo patente hace más de dos años en el grupo municipal de Adelante Jerez, marca con la que ambas formaciones concurrieron en coalición a los comicios de 2019. Mientras, Ganemos Jerez ha tenido conversaciones con ambas formaciones (tanto juntas como por separado), aunque por el momento no han cristalizado en acuerdo alguno.

Desde hace tiempo, se vienen produciendo contactos a dos y tres bandas entre estas formaciones. Sin embargo, aún no se ha solventado el principal escollo, que no es otro que la representatividad que tendrá cada partido en la candidatura. Por el momento, cada formación ha elegido a su posible candidato y al resto de miembros que incluirían en la papeleta (Raúl Ruiz-Berdejo por IU, Manuel Guerrero por Podemos y Kika González por Ganemos Jerez). A partir de ahí, no hay nada más concretado más allá de las declaraciones públicas de que todos están por la confluencia.

Ahora bien, en la mesa de negociación ningún partido ha dado su brazo a torcer aún. Es más, cada uno continúa reclamando su peso específico. Este es el leitmotiv, por ejemplo, del comunicado emitido por Izquierda Unida en la jornada de este viernes, una formación que ha reivindicado su legado y su peso específico en la izquierda local señalando que está aglutinando para su candidatura el respaldo mayoritario de colectivos y representantes laborales —lo ha denominado “gran alianza estratégica con la clase trabajadora y la sociedad civil”—.

Mientras, Ganemos Jerez, en el comunicado que emitió cuando dio a conocer a los integrantes de su candidatura, aseguró que está trabajando por una confluencia donde haya un peso “equilibrado” de las fuerzas políticas que lo integren y que pueda servir “de encuentro a organizaciones políticas y sociales”.

Teniendo en cuenta los plazos que marca la Ley Electoral, estas formaciones tienen hasta las primeras semanas de abril para concretar un acuerdo de coalición. Aunque las elecciones se celebrarán el 28 de mayo, aún tiene que convocarse de manera oficial, trámite que deberá realizar el Gobierno central el 3 de abril y publicar al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, los partidos tienen 10 días para presentar coaliciones.