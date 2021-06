Los nacidos entre 1975 y 1980 podrán empezar a vacunarse esta semana

Las edades para inocular la vacuna del Covid-19 continúan bajando en Andalucía. Así, según ha informado hoy la propia Junta de Andalucía, las personas nacidas en 1976 y 1975, es decir, que cumplen o han cumplido 46 o 45 años durante 2021, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.

En principio, el siguiente segmento, el que conforma a personas nacidas entre los años 1977 y 1978, podrá también solicitar cita a partir del próximo jueves día 10 de junio, mientras que un día después, el 11 de junio, lo podrán hacer los que cumplen 42 y 41 años en 2021, es decir, los nacidos en los años 1979 y 1980.

La inmunización para este grupo de edad se realizará con Pfizer, Moderna o Janssen.

Por otro lado, como novedad de esta semana, el miércoles 9 se abrirá igualmente la posibilidad de autocita para las personas nacidas de 1954 a 1961 que aún no hayan recibido su dosis. Este grupo de personas pendiente será vacunado con Janssen.

El número de citas se irá ajustando en función de las dosis disponibles y estarán operativas para las personas registradas en la Base de Datos de Usuarios del SAS, independientemente de que tengan aseguramiento público o privado. Las personas que han pasado la enfermedad deben esperar seis meses desde el diagnóstico de la infección para poder pedir cita.

En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario.

Con estas nuevas incorporaciones, actualmente, pueden pedir cita para la primera dosis de vacunación las personas nacidas entre los años 1962 y 1980 (de 59 a 41 años) y las de 60 años o más independientemente de su aseguramiento (público, privado, mutualidad, etc).

Los teléfonos también funcionan para los casos en los que no se ha podido contactar con esas personas por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etc.,

A través de estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

Si no sabe qué centro de salud le corresponde, también puede consultar a qué Distrito o Área de Gestión sanitaria corresponde su municipio o centro de atención primaria.

Estos son los números que se han compartido a través de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para pedir cita para la vacunación contra la Covid.

Teléfonos para pedir cita en Cádiz